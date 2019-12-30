Диджитализация как она есть

30 декабря 2019 г., 22:21

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Я несколько раз за последнее время высказывался на тему диджитализации, как у нас начали называть программу развития государственных сервисов.

QR-код хаоса

Гражданин файл

В одном из текстов я упоминаю, что недавно получил ID-карту. И про это хочу рассказать подробнее.

Мне недавно исполнилось 45 лет. В этом возрасте, возможно, полагается что-то переосмысливать, но главное — в этом возрасте теряет свою действительность гражданский паспорт. Надо либо вклеить дополнительную фотографию в бумажный паспорт, либо получить ID-карту, которая сейчас заменяет паспорт старого образца. Надо сказать, что государство всячески старается выдать именно карту, а не продолжать действие бумажного паспорта, что мне кажется правильным.

Оформление карты выглядит очень просто и удобно — записываетесь на подачу документов, приходите в соответствующий центр оказания услуг, вас фотографируют, просят приложить пальцы к сканеру, заполняют еще кучу форм в онлайн-базе, отправляют оплатить услуги и приглашают прийти за паспортом по получению SMS о его готовности. У меня эта SMS пришла примерно через 10 дней, что было даже раньше, чем я ожидал и я пришел.

Нет, карту я получил, меня изрядно порадовала процедура придумывания пин-кодов (верный 1Password помог) — и тут мне вручают визитку центра оказания админуслуг, где мне теперь надлежит получить выписку о месте регистрации. Выражаясь по-старому — справку о прописке.

Оказывается, что, несмотря на бурное развитие диджитализации всего нашего общества и наличие массы информации обо мне прямо в ID-карте, включая налоговый код и адрес регистрации, способов считать эту информацию практически нет. То есть везде, где потребуется убедиться, что я действительно зарегистрирован по конкретному адресу, нет способа считать эту информацию из паспорта. К таким местам относятся, например, все нотариусы.

Так вот, одна из сторон диджитализации выражается в том, что получение этой справки занимает полтора месяца. То есть вообще выписку делают за 15 минут, но меня при попытке записаться на получение в ноябре записали на 23 декабря.

Я пришел 23 декабря в назначенное время и меня уже ждали. На столе у сотрудницы центра предоставления админуслуг уже лежала ксерокопия карты из паспортного стола и я было подумал, что сейчас будет всё просто. Нет, сотрудница попросила у меня собственно ID-карту и начала вводить какую-то информацию с неё в компьютер. Я спросил, зачем она эта делает? Ведь часть информации напечатана на обороте карты в машиночитаемом виде, а вся информация и так есть на чипе карты. Девушка ответила, что у них нет никаких считывателей, поэтому всё надо ввести вручную. Далее она распечатала несколько форм, где мне надо было расписаться — насколько я запомнил, это было заявление о выдаче выписки, карточка учета движения справки (?!) и что-то еще. Все формы, кажется, штуки четыре, которые я заполнил и подписал, она положила в МФУ и я поинтересовался — «Ну вы их хотя сканируете, а не ксерокопии делаете?». Да, сообщила девушка, усмехаясь, мы их сканируем. Потом она сходила за талончиком на рецепцию — а меня по приходу попросили сразу проходить к столику и никакого талончика не дали, — и тоже его отсканировала (зачем? почему надо переносить эти кусочки бумаги на 5 метров и еще и сканировать их?).

В итоге, по прошествии 15 минут интенсивного заполнения форм в компьютере, подписывания и сканирования подписанных форм обратно в компьютер, я получил лист А4, где написано, что я зарегистрирован по вот такому адресу. Подразумевается, что этот лист я должен носить с собой до полной победы диджитализации, которая, видимо, будет выглядеть как выдача еще одной пластиковой карты с адресом регистрации, но, поскольку считать её всё так же будет нечем, надо будет получить еще одну бумажную выписку.

Я это к чему — всякий раз, когда вам сммщики из провинциального облцентра вдруг решат рассказать про государство в смартфоне и про то, как они не занимаются оцифровкой хаоса, вы их отправьте попользоваться теми оцифрованными услугами самолично. Если вы не боитесь прослыть садистом и изувером, конечно.

Диджитализация как она есть

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