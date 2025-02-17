Держмитслужба впроваджує АІ для спрощення митного оформлення авто

17 февраля 2025 г., 12:35

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Державна митна служба України повідомила, що продовжує курс на діджиталізацію.

«Ми активно використовуємо штучний інтелект не лише для підвищення ефективності нашої роботи, а й для розробки сучасних сервісів, що спрощують митні процедури», зазначають у держслужбі.

Одним із таких нововведень стало оновлення розділу "Ввезення легкового автомобіля" в Особистому кабінеті на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі". Відтепер митна декларація може формуватися ще простіше та швидше, завдяки двом ключовим покращенням

Мова про розпізнавання характеристик автомобіля за VIN-кодом – достатньо ввести VIN, і система автоматично спробує знайти технічні дані транспортного засобу.

А також про автоматичне заповнення частини граф декларації на основі фото техпаспорта. Необхідно просто завантажити зображення документа і система зчитає всі можливі характеристики автомобіля, що містяться у техпаспорті. Решту даних система запропонує на основі VIN.

«Ми продовжуємо спрощувати бюрократичні процедури, роблячи митне оформлення зручним, швидким і технологічним. Діджиталізація – це не просто тренд, а реальні кроки для зменшення часу та зусиль громадян під час проходження митних формальностей», зазначають у Державній митній службі.

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