Check Point і Wiz запропонують комплексну безпеку хмарних обчислень

17 февраля 2025 г., 13:36

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Компанія Check Point Software Technologies оголосила про стратегічне партнерство з провідним постачальником рішень для захисту хмарних середовищ Wiz з метою розв'язання проблем, з якими стикаються підприємства під час забезпечення безпеки гібридних хмарних середовищ.

Як зазначається, ця співпраця усуває давній розрив між мережевою безпекою хмарних середовищ і захистом нативних хмарних застосунків (CNAPP) шляхом глибокої технологічної інтеграції та стратегічного ділового альянсу, надаючи провідне в галузі єдине, цілісне рішення з безпеки.



«Це партнерство між сторонами було офіційно оформлено з метою створення нової парадигми безпеки - об'єднання досвіду Check Point у сфері безпеки хмарних мереж і лідерства Wiz у сфері CNAPP для забезпечення комплексного захисту в гібридних мережевих середовищах», - зазначив Надав Зафрір (Nadav Zafrir), виконавчий директор Check Point. «Разом ми змінюємо методи управління ризиками, даючи змогу командам співпрацювати з більшою ефективністю та контролем».



Сучасні підприємства працюють у складних середовищах, де мережева та хмарна безпека часто функціонують ізольовано, створюючи критичні прогалини у видимості та контролі. Команди, що відповідають за безпеку хмарних мереж, не мають уявлення про специфічні для хмари ризики, а команди, що відповідають за безпеку хмарних середовищ, намагаються зрозуміти, як засоби контролю безпеки хмарних мереж захищають активи. Така роз'єднаність призводить до неефективності, неправильної конфігурації та підвищених кіберризиків.



«Об'єднання передової технології CNAPP компанії Wiz і досвіду Check Point у сфері безпеки хмарних мереж підвищує прозорість і більш ефективно визначає пріоритети ризиків, - підкреслив Ассаф Раппапорт (Assaf Rappaport), співзасновник і головний виконавчий директор Wiz. - Наше партнерство спрямоване на те, щоб компанії могли безперешкодно захищати свої мережеві та хмарні середовища за допомогою інтегрованого, провідного в галузі рішення, продовжуючи демократизувати хмарну безпеку».



Партнерство Check Point і Wiz розв'язує ці проблеми, пропонуючи клієнтам наступне.



Уніфіковані відомості про безпеку: Засоби контролю безпеки хмарних мереж Check Point інтегровані в платформу ризиків CNAPP компанії Wiz, що дає змогу командам безпеки хмарних середовищ автоматично запобігати атакам і отримувати доступ до мережевих даних у режимі реального часу для більш точної пріоритизації ризиків.



Розширений контекст ризиків: Розширені канали аналізу ризиків Wiz інтегруються безпосередньо в платформу Check Point, надаючи командам мережевої безпеки дієві рекомендації щодо оптимізації покриття та конфігурацій безпеки.



Пріоритизація незахищених активів: Команди безпеки хмарних обчислень отримують можливість більш ефективно виявляти та усувати незахищені активи, використовуючи дані мережевої безпеки для прийняття рішень.



Оптимізація операцій безпеки: Команди мережевої безпеки отримують переваги від спеціалізованих рекомендацій, що генеруються платформою Wiz, що підвищує ефективність роботи в гібридних середовищах.



Зазначається, що взаємовигідне партнерство містить спільну інтеграцію і допомогу в міграції клієнтів Check Point CNAPP на Wiz. Check Point розраховує перерозподілити ресурси та здійснити подальші інвестиції у свій бізнес Cloud Security, включно з Cloud Network Security, Web Application Firewall (WAF), GenAI та інші ключові хмарні технології.



Наголошується, що ця співпраця підкреслює довгострокову прихильність обох компаній до інновацій у сфері безпеки та розв'язання найактуальніших проблем хмарної безпеки, з якими стикаються сучасні підприємства.

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