Цифрова оплата проїзду нарешті почала з’являтися в наземному транспорті Києва

17 октября 2022 г., 14:05

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«Київська міська рада» за підтримки Visa запустила в столиці систему безготівкового безконтактного розрахунку в наземному комунальному транспорті. Оплатити проїзд відтепер можна будь-якою банківською карткою та пристроями з NFC-чипами (телефон, годинник та ін.).

«Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах. Упродовж двох-трьох наступних тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту», – коментує Віталій Кличко, київський міський голова.

Щоби підтвердити розрахунок за проїзд, потрібно сказати контролеру останні чотири цифри номеру своєї картки, щоб транзакцію можна було ідентифікувати. Сервіс дозволяє користуватися і застосунком «Київ Цифровий», і «Карткою киянина».

Цікаво, що Visa розпочала впровадження безконтактної оплати в Україні ще 2018 року. Наразі ця зручна можливість доступна вже у 16 містах. І ось нарешті вона з'явилася також і у столиці.

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