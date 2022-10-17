 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Цифрова оплата проїзду нарешті почала з’являтися в наземному транспорті Києва

17 октября 2022 г., 14:05
0 
 

«Київська міська рада» за підтримки Visa запустила в столиці систему безготівкового безконтактного розрахунку в наземному комунальному транспорті. Оплатити проїзд відтепер можна будь-якою банківською карткою та пристроями з NFC-чипами (телефон, годинник та ін.).

«Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах. Упродовж двох-трьох наступних тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту», – коментує Віталій Кличко, київський міський голова.

Щоби підтвердити розрахунок за проїзд, потрібно сказати контролеру останні чотири цифри номеру своєї картки, щоб транзакцію можна було ідентифікувати. Сервіс дозволяє користуватися і застосунком «Київ Цифровий», і «Карткою киянина».

Цікаво, що Visa розпочала впровадження безконтактної оплати в Україні ще 2018 року. Наразі ця зручна можливість доступна вже у 16 містах. І ось нарешті вона з'явилася також і у столиці.

Цифрова оплата проїзду нарешті почала з’являтися в наземному транспорті Києва

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  