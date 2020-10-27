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Dell Technologies Forum пройдет в онлайн-режиме 26 ноября 

27 октября 2020 г., 14:08

Dell Technologies Forum пройдет в онлайн-режиме 26 ноября

В этом году Dell Technologies Forum EMEA пройдет в онлайн-режиме 26 ноября.

Традиционно в фокусе мероприятия новые технологии - искусственный интеллект, машинное обучение, IoT, мультиоблако, 5G.

ИТ-трансформация, как основа для цифровизации бизнеса. Специалисты Dell Technologies продемонстрируют решения и стратегии, которые позволяют ускорить цифровую трансформацию на предприятиях различного типа.

Особое внимание на форуме будет уделяться теме защите данных во всех ее проявлениях.

Отдельная тема - преобразование рабочих мест в контексте перехода компаний на удаленную работу, когда сотрудники всегда должны быть на связи.

Участие в Dell Technologies Forum EMEA бесплатно. Требуется лишь зарегистрироваться.

Все про современные облачные технологии!
Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!

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