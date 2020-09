Главная » Статьи Dell завершила перевод ПК на чипы Intel Core 10-ого поколения Автор – Тимур Ягофаров , 30 сентября 0

Tweet Киевский офис Dell провел онлайновую презентацию новых клиентских решений для корпоративного сектора, где были представлены настольные и мобильные персональные компьютеры и новые мониторы. Свою презентацию Алексей Кононенко, руководитель направления клиентских решений Dell EMC в UCiS, начал со сравнения потребительских и корпоративных решений компании. В первую очередь, он обратил внимание на такие особенности устройств, нацеливаемых на деловую сферу, как более широкий выбор вариантов гарантийного обслуживания, который включает возможность выезда сервисного инженера на площадку заказчика. Бизнес-линейка Dell также позволяет гибко формировать конфигурации, тогда как потребительская предлагает ограниченное число вариантов. Например, по запросу корпоративного клиента в ноутбуках может отсутствовать веб-камера или адаптер Wi-Fi, не говоря уже о возможности модификации BIOS и предварительной записи образа ОС, содержащего необходимый на данном предприятии пакет драйверов. Предлагает производитель и индивидуальное оформление устройств, включая нанесение лазерной гравировки. Алексей Кононенко представил новинки Dell третьего квартала 2020 г для корпоративных заказчиков Поскольку рассматриваемые решения оптимизированы для эксплуатации в корпоративной среде, выступающий обратил внимание участников на программное обеспечение Dell Client Command Suite, которое призвано упросить жизнь системным администраторам. Среди функций этого ПО стоит отметить поддержку конфигурации BIOS, в том числе и в удаленном режиме. Оно также предлагает мониторинг и обновление систем. Представляя новые дестопы Dell OptiPlex, Алексей Кононенко привел несколько преимуществ этих ПК, среди которых стоит отметить программный помощник Dell Optimizer с технологиями ExpressResponse и Intelligent Audio, позволяющими усовершенствовать пользовательский опыт. А широкая экосистема этих устройств охватывает такие элементы, как фильтры защиты от пыли, крепления, подставки, мыши и клавиатуры, а также технологии безопасности и аутентификации. Рассказывая о нововведениях в линейку OptiPlex, Алексей Кононенко обратил внимание на появление в ней устройств форм-фактора Tower Plus. Увеличенный размер корпуса этих модификаций позволяет установить графические карты большей длины для создания конфигураций, способных работать с технологиями VR. При этом наибольшим спросом пользуются ПК категории Small Form Factor (SFF), на которые приходится доля около 80%, поскольку они занимают мало пространства на рабочем месте и в то же время обеспечивают весьма высокую производительность. Именно к этой категории относится модель OptiPlex 3080, в которой может быть установлено до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 с помощью двух DIMM. И несмотря на компактность корпуса в нем размещается дискретная графика нового поколения. Входят в линейку Dell OptiPlex и устройства с перспективным форм-фактором Micro. Они поддерживают крепление на монитор как с помощью специальных отсеков, так и непосредственно. При габаритах 3,6×17,8×18,2 см их минимальный вес составляет 1,18 кг. В рамках презентации был приведен пример такого комплекта, куда кроме ПК Dell OptiPlex 3080MFF входит монитор Dell E2420H с регулировкой по высоте и динамиками, к которому с помощью VESA-адаптера крепится компактный ПК. При размещении в публичном месте рекомендуется использовать такие опции, как пылевой фильтр и задняя крышка, исключающая несанкционированный доступ к портам и кабельным соединениям. Кстати, недавно в линейке мониторов Dell появились модели E2420HS и E2720HS с экранами 24 и 27 дюймов, соответственно. Их отличают возможность регулировки высоты и встроенные динамики. Новинки базируются на IPS-матрицах. Их тонкий компактный корпус с оснащен усовершенствованной системой для укладки кабеля, что помогает освободить пространство на рабочем месте. ПК серии OptiPlex 7080 предлагаются как в полноформатом корпусе Tower, так и в модификации MFF. В первом случае они позволяют установку процессоров Intel Comet Lake 10-го поколения с тепловым пакетом до 125 Вт. Максимальный объем ОЗУ достигает 128 ГБ благодаря наличию четырех DIMM в Tower, и 64 ГБ — в MFF. А в версии Tower опционально доступна дискретная видеокарта Nvidia GeForce 2070 SUPER. Стоит также отметить наличие двух разъёмов M.2 для установки SSD в составе RAID-массива. Был рассмотрен пример рабочего места с поддержкой VR, куда кроме ПК Dell OptiPlex 7080 MT, оснащенного графикой GeForce RTX 2070 SUPER, вошли также размещенные на единой подставке Dell MDS18 два монитора Dell P2720D. С другой стороны на базе Dell OptiPlex 7080MFF можно создать компактное рабочее место, если разместить это ПК за монитором Dell P2421. При этом конфигурация также включает дискретную графику. Для иллюстрации возможностей такой конфигурации была продемонстрирована инсталляция с использованием пяти мониторов, три из которых подключались к дискретному видеоадаптеру, а еще два к имеющимся на корпусе портам, обслуживаемым интегрированной графикой. Упомянутый выше монитор Dell P2421 также недавно появился в линейке. Он базируется на IPS-матрице с диагональю 24 дюйма с форматным соотношением 16:10 и разрешением WUXGA (1920×1200). В пользу такого формата — увеличенная на 11% полезная площадь экрана с расширенным обзором по вертикали для работы с приложениями. А сверхтонкая с трех сторон рамка позволяет объединять несколько мониторов в стойку. Следующий раздел презентации был посвящен организации рабочих мест на базе мобильных компьютеров. Алексей Кононенко познакомил с новыми ноутбуками серии Latitude 3410 и 3510, оснащенные соответственно 14- и 15-дюймовыми экранами. Эти лэптопы стали компактнее и в них установлены процессоры Intel Core 10-ого поколения с тепловым пакетом 15 Вт. Оперативную память можно наращивать с помощью двух слотов до 32 ГБ. А Latitude 3510 может оснащаться адаптером 4G LTE с поддержкой внешних eSIM. Выступающий отметил, что в этих устройствах установлены самые емкие в своем классе аккумуляторы. Дополнить эти ноутбуки можно новыми доступными мониторами Dell E2221HN и E2421HN с диагоналями 22 и 24 дюйма, соответственно. В них установлены IPS-панели и имеется порт HDMI. Выступающий также коротко остановился на док-станциях Dell. Среди их интересных особенностей — возможность модернизации. Так в наиболее доступная модель WD19 возможна замена интерфейсного модуля, например, с USB-C на Thunderbolt 3 или с одного порта USB-C на два. Серии Latitude 5310, 5410 и 5510 отличаются диагоналями экранов — 13, 14 и 15 дюймов, соответственно. В этих новинках также используются процессоры Intel Core 10-ого поколения и возможна установка до 32ГБ оперативной памяти DDR4 парой модулей. А в Latitude 5410 и 5510 поддерживается дискретная графика AMD RX640. Для создания рабочего места с этими ноутбуками предлагаются мониторы Dell с диагональю 23 8″ и 27″ и интерфейсом USB-C: P2421DC и P2720DC. Они обеспечивают подачу до 65 Вт электропитания для зарядки ноутбука. Примером достаточно производительной конфигурации стал комплект из ноутбука Latitude 5511 на базе процессора Intel Core H с ОЗУ 64 ГБ и монитора P2421DC с интерфейсом USB-C. Выступающий отметил, что новые лэптопы Latitude 5411 и 5511, соответственно, с 14- и 15-дюймовыми дисплеями поддерживают чипы Intel Core 10-го поколения с тепловым пакетом 35 Вт и оперативную память DDR4 2933 МГц. Они также оснащаются аккумуляторами с повышенной ёмкостью 68 Вт*ч (для 5411) и 97 Вт*ч (для 5511). А топовый вариант оснащения предусматривает лэптоп Latitude 7410 и монитор U2421HE. Среди особенностей серий Latitude 7310 и 7410 — возможность выбора варианта конструкции «2 в 1» с раскрывающимся на 360° экраном. Новинки базируются на процессорах 10-го поколения Intel Core i5 и i7 (4 и 6 ядер). В их оснащение входит SSD-накопитель NVMe емкостью до 1 ТБ, а также два разъёма Thunderbolt 3. Стоит также остановиться на новых мониторах Dell UltraSharp с интерфейсом USB-C: U2421HE и U2721DE с диагоналями 24 и 27 дюймов соответственно. В их оснащении имеется порт Ethernet, что превращает их в многофункциональный сетевой узел с функцией зарядки. И в завершил раздел рассказ о возможностях фирменной утилиты Dell Power Manager, позволяющей настраивать режим энергопотребления и охлаждения. Примечательно, что это ПО поддерживает удаленное управление через Dell Command. Причем, системный администратор может с его помощью блокировать изменение параметров. А завершающий раздел презентации был посвящен рабочим станциям Dell Precision. В арсенале производителя три категории этих устройств: мобильные, башенные и стоечные. Проводя обзор мобильных рабочих станций, Алексей Кононенко коротко остановился на бюджетных моделях Precision 3550 и Precision 3551. Если в Precision 3550 устанавливаются процессоры Intel Core i5/i7 и до 32 ГБ оперативной памяти 3200 МГц, то в Precision 3551 допускается использование еще и Core i9, а также 6-ядерных чипов Xeon при максимальном объеме ОЗУ 64 ГБ. Новинка линейки настольных рабочих станций — Precision 3240 Compact является самой компактной: при объеме 2,4 литра ее масса — 1,7 кг. При этом в ее состав может входить процессор Intel Xeon W c 10 ядрами и тепловым пакетом 80 Вт, а также дискретная графика Nvidia Quadro RTX3000. Последняя занимает один из двух имеющихся слотов расширения PCIe, поэтому во второй можно установить, например, SSD NVMe. В результате, встроенная система хранения допускает использование до трех твердотельных накопителей и один 2.5″ SATA жесткий диск. А максимальный объем ОЗУ составляет 64 ГБ с частотой 2933 МГц. В рамках демонстрации возможностей модели Precision 3240 было показано многомониторное подключение с использованием семи дисплеев. В программу вошли также демонстрации программных продуктов Dell Optimizer и Dell Display Manager. Первое ПО позволяет проводить анализ и оптимизацию настроек рабочих станций, а второе предоставляет удобные средства управления мониторами, что особенно удобно при переносе ноутбука с рабочего места в офисе в домашнюю обстановку.

