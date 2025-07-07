CoreWeave купує Core Scientific за 9 млрд дол.

7 июля 2025 г., 17:25

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Як повідомляє Reuters, компанія CoreWeave, постачальник хмарних послуг, що підтримується Nvidia, оголосила про придбання криптомайнера Core Scientific у рамках повністю акціонерної угоди вартістю близько 9 млрд дол.





Аналітики зазначають, що угода демонструє стрімку гонку фірм, що займаються інфраструктурою штучного інтелекту, за забезпеченням електроенергії для підтримки зростаючих робочих навантажень.





Як бачимо компанії, що працюють у сфері штучного інтелекту, виходять за межі традиційних дата-центрів та прагнуть перепрофілювати енергоємні об'єкти та контракти на електроенергію, побудовані біткойн-майнерами під час крипто-буму.





CoreWeave заявила, що угода негайно усуне понад 10 млрд дол. сукупних майбутніх орендних витрат, які мали бути виплачені за існуючі договірні об'єкти протягом наступних 12 років.





Пропозиція оцінюється у 20,40 дол. за акцію Core Scientific, що передбачає премію майже 66% до ціни закриття акцій Core Scientific до появи перших повідомлень про потенційні переговори щодо угоди наприкінці червня. Акції Core Scientific впали на 15% до відкриття торгів, тоді як CoreWeave знизилася на 4%.





Очікується, що угода буде закрита у четвертому кварталі, і остаточна ціна буде визначена на той час, повідомили компанії.





Заснована у 2017 році як криптомайнер, орієнтований на Ethereum, CoreWeave через кілька років переорієнтувалася на АІ. Вона закрила свій майнінговий бізнес після "The Merge" – оновлення Ethereum у 2022 році, яке різко скоротило винагороди для майнерів.





Згідно з проспектом IPO CoreWeave, її дохід зростав шаленими темпами, збільшившись більш ніж у вісім разів минулого року. Ця угода знаменує поворот для Core Scientific, яка подала заяву про банкрутство наприкінці 2022 року після різкого падіння цін на біткойни та зростання витрат на енергію. Компанія вийшла з банкрутства на початку минулого року.





Core Scientific отримала несанкціоновану необов'язкову пропозицію від CoreWeave у червні минулого року щодо придбання всіх випущених акцій компанії. Тоді Core Scientific заявила, що угода значно недооцінює її та не відповідає найкращим інтересам компанії та її акціонерів.





Згодом дві компанії підписали низку 12-річних контрактів, включаючи угоду, згідно з якою Core Scientific надасть CoreWeave близько 200 МВт інфраструктури для живлення її високопродуктивних обчислювальних послуг.

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