Commvault анонсировала интегрированное облачное хранилище резервных копий

8 октября 2020 г., 11:05

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Компания Commvault представила Metallic Cloud Storage Service, полностью интегрированное облачное хранилище резервных копий для программного обеспечения Commvault Backup and Recovery и HyperScale X, в котором используются лучшие технологии Commvault и Microsoft Azure для достижения максимальной безопасности и масштабируемости, с единой панелью управления Commvault Command Center.

«Потребность в использовании облака ежедневно растет, и наличие простого прямого доступа к облачному хранилищу в качестве основного или дополнительного целевого объекта резервного копирования облегчает переход наших клиентов в облако независимо от того, начали ли уже они этот переход или только планируют его, – сказал Манодж Наир, генеральный менеджер Commvault. – Комбинация Metallic Cloud Storage Service, встроенного в Azure, с программным обеспечением Commvault Complete и HyperScaleX упрощает внедрение компаниями облачного хранения, сокращает риски атак программ-вымогателей, контролирует расходы и обеспечивает управление данными и защиту как в облаке, так и за его пределами – и все это в одном интерфейсе».

Metallic Cloud Storage Service с программным обеспечением Commvault для управления данными не только упрощает хранение в облаках, но и сокращает дополнительные расходы при обеспечении критически-важной многоуровневой безопасности данных и их защиты от угроз и рисков в гибридной облачной среде, число которых постоянно увеличивается. Например, отделение киберпреступлений ФБР недавно заявило, что сейчас каждый день получает 4 тыс. заявлений о кибератаках, что на 400% больше, чем до пандемии.

«Metallic Cloud Storage Service обеспечивает встроенную защиту от кибератак, потому что этот сервис использует надежные технологии Commvault. Комбинация заложенной в фундаменте платформы Azure безопасности со средствами аутентификации с шифрованием и мониторинга платформы управления данными Commvault гарантируют надежную защиту данных заказчика от потенциальных угроз и полное устранение риска их неавторизованного изменения, – сказал Юрген Уиллис (Jürgen Willis), директор по управлению партнерскими программами, Azure Storage, Microsoft. – Компаниям, которые рассматривают цифровую трансформацию и использование облаков как решение для сокращения расходов CAPEX, уменьшения рисков и повышения эффективности удаленной работы, Metallic Cloud Storage Service поможет успешно решить самые сложные задачи защиты данных, возникающих в современном мире гибридных инфраструктур».

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