Тройка ведущих поставщиков смартфонов в 2021 г. изменится?

8 октября 2020 г., 10:35

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После трех кряду лет спада, в 2021 г. ожидается резкое восстановление мирового рынка смартфонов. По мнению аналитиков Digitimes Research, будут иметь место двузначные темпы роста продаж, благодаря чему результат 2020 г. удастся улучшить не менее чем на 150 млн устройств.

Главным двигателем спроса окажутся 5G-модели, активно осваиваемые Японией, Западной Европой и США. Однако стремительно растущие количество коммерческих 5G-сетей и площадь покрытия в ближайшие пять лет откроют новые емкие регионы сбыта. Появление 5G-смартфонов начального уровня также существенно отразится на общих объемах поставок — ожидается отгрузка 1,5 млрд и 1,7 млрд устройств в 2023 и 2025 г. соответственно.

В будущем году Samsung Electronics и Apple сохранят ведущие позиции, а следом расположатся Oppo, Vivo и Xiaomi. На шестой позиции разместится китайская Transsion, работающая на развивающихся рынках Африки и Южной Азии под брендами Tecno, Itel и Infinix. Под грузом санкций со стороны правительства США, Huawei, вероятнее всего, опустится на седьмую позицию рейтинга.

В 2020 г. глобально будет поставлено не менее 200 млн 5G-смартфонов, а уже по итогам 2025 г. их объем вырастет для 1,22 млрд устройств.

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