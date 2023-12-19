Apple припиняє продажі в США смарт-годинників Series 9, Ultra 2 через патентну суперечку

19 декабря 2023 г., 15:25

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Як пише Reuters, у понеділок компанія Apple заявила, що з цього тижня призупиняє продажі своїх смарт-годинників Series 9 та Ultra 2 у США. Все це через патентну суперечку щодо технології, яка забезпечує функцію вимірювання рівня кисню в крові на цих пристроях.

Оголошене рішення було прийнято після того, як у жовтні Комісія з міжнародної торгівлі США (ITC) видала наказ, який може заборонити Apple імпортувати свої смарт-годинники після того, як було встановлено, що ці пристрої порушують патентні права компанії Masimo, що займається медичними технологіями.

Рішення перебуває на розгляді у президента Джо Байдена до 25 грудня, але Apple заявила, що вживає заходів, щоб виконати його, якщо воно залишиться в силі.

Якщо вето не буде накладено, заборона набуде чинності 26 грудня.

Компанія заявила, що призупинить продаж годинників на своєму веб-сайті з 21 грудня, а в роздрібних магазинах Apple - після 24 грудня. Інші моделі, які не містять датчика кисню в крові, як, наприклад, дешевша модель Apple Watch SE, не зачеплені суперечкою.

Райан Рейт (Ryan Reith), віце-президент дослідницької компанії IDC, заявив, що святкові продажі Apple Watch не постраждають, а повний вплив рішення суду, якщо воно залишиться в силі, буде відчутний у січні та лютому, які зазвичай є одними з найповільніших місяців у продажах компанії в США.

«У Apple є багато запасів Watch 8 і SE, тому вони будуть доступні протягом цього часу, - зазначив Рейт. - Більше значення має те, чи зможе Apple використовувати технологію датчика кисню в крові, яка знаходиться під питанням, на майбутніх пристроях, або ж їм доведеться дійти згоди чи знайти нове рішення».

Генеральний директор Masimo Джо Кіані (Joe Kiani) заявив у жовтні в інтерв’ю CNBC, що він відкритий до переговорів з Apple. У своїй заяві в понеділок Masimo заявила, що рішення ITC «слід поважати, захищаючи права інтелектуальної власності та підтримуючи довіру громадськості до патентної системи США і заохочуючи американську промисловість».

За даними Counterpoint Research, компанія Apple займає близько чверті світового ринку смарт-годинників, і ця частка має тенденцію до зростання до більш ніж третини в четвертому кварталі під час святкових сезонів продажів у США та Європі. Як Series 9, так і Ultra 2 залишаться доступними для покупки за межами США, в тому числі під час сезону святкування Нового року за місячним календарем в Азії.

Компанія Apple заявила, що вважає, що висновок ITC був помилковим і повинен бути скасований, і що вона має намір оскаржити це рішення у Федеральному окрузі.

Masimo звинувачує Apple у неоголошеному найму співробітників компанії, крадіжці технології пульсоксиметрії та включенні її в популярний годинник Apple Watch.

Суд присяжних у федеральному суді Каліфорнії, який розглядав звинувачення Masimo, закінчився помилковим рішенням у травні. Apple подала окремий позов проти компанії за порушення патентів до федерального суду штату Делавер і назвала юридичні дії опонента «маневром, щоб розчистити шлях» для свого власного конкуруючого смарт-годинника.

Відомство США з патентів і торгових марок відхилило прохання Apple переглянути дійсність патентів, про які йдеться в рішенні ITC, ухваленому на початку цього року.

Apple працює над низкою юридичних і технічних варіантів на випадок, якщо заборона залишиться в силі. Компанія почала готувати магазини до змін, розіславши в свої торгові точки нові вивіски, які рекламують Apple Watch, не показуючи фотографій Series 9 і Ultra 2 - двох моделей, на які поширюється заборона, додається в повідомленні.

Прес-секретар Apple повідомила Bloomberg, що компанія працює над тим, щоб подати обхідний шлях до митного агентства США, яке відповідає за затвердження змін, щоб повернути продукт на ринок.

«Патенти, про які йдеться, стосуються апаратного забезпечення. Masimo вважає, що Apple потрібно змінити апаратне забезпечення», - сказав представник Masimo агентству Reuters, тоді як Apple не відповіла на запит про коментарі.

Слід нагадати, що адміністрація президента США не накладала вето на рішення ITC з 2013 року, коли адміністрація президента Барака Обами скасувала заборону на імпорт iPhone і iPad від Apple через патентну суперечку з Samsung.

У лютому адміністрація Байдена вирішила не накладати вето на окрему заборону імпорту Apple Watch на підставі скарги про порушення патентів від компанії AliveCor, що займається медичними технологіями. ІТС призупинив заборону з інших причин.

Згідно зі звітом компанії, у третьому кварталі 2023 року бізнес Apple, що займається пристроями для дому та аксесуарами, до якого входять Apple Watch, навушники AirPods та інші продукти, приніс 8,28 мільярда доларів доходу.

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