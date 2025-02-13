Прорив у сфері корекції помилок дасть змогу використовувати квантові обчислення

13 февраля 2025 г., 16:35

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Компанія Photonic представила нове сімейство квантових кодів з низькою щільністю перевірок на парність (QLDPC), які можуть виконувати квантові обчислення і виправляти помилки, використовуючи у 20 разів менше фізичних кубітів, ніж традиційні підходи до поверхневого коду. Цей прорив у галузі квантової корекції помилок, як очікується, прискорить терміни створення корисних квантових обчислень.



«Розгадка квантової логіки високопродуктивних кодів QLDPC вже кілька десятиліть є святим граалем досліджень у сфері квантової корекції помилок і однією з перешкод на шляху до економічно ефективних квантових обчислень у масштабі», - каже Стефані Сіммонс (Stephanie Simmons), директор із квантових технологій Photonic. «І ми оголошуємо, що зламали ці коди. Сьогодні ми запускаємо швидкі та економічні коди QLDPC, звані кодами SHYPS, які можуть виконувати всі квантові алгоритми, використовуючи до 20 разів менше фізичних кубітів, порівняно з традиційними підходами до виправлення помилок».



Щоб забезпечити експоненціальну швидкість обчислень порівняно з відомими класичними підходами для вирішення ключових обчислювальних завдань, потрібна ефективна корекція помилок. Поточне використання поверхневих кодів для виправлення помилок призводить до величезних накладних витрат для систем у масштабі - мільйони фізичних кубітів повинні колективно діяти як тисячі логічних кубітів, необхідних для ефективних додатків.



Коди QLDPC є перспективною альтернативою, що дає змогу знизити накладні витрати в 10-100 разів. Попри те, що вони були представлені близько 20 років тому, а практичне використання QLDPC-кодів вимагає десятиліття досліджень, стаття під назвою «Ефективні обчислення в QLDPC-кодах» з журналу Photonic вперше демонструє, як можна обчислювати за допомогою SHYPS QLDPC-кодів. Цей прорив одночасно забезпечує підвищення ефективності, обіцяне кодами QLDPC, і усуває ключовий бар'єр на шляху до комерційно корисних квантових додатків.



«Це дійсно важлива віха. Тепер квантова галузь має бути розділена на тих, чиє обладнання може виконувати ці нові коди, і тих, хто не може. Ми побачимо перегони між гравцями, які інвестують у дефіцитні навички, необхідні для інновацій у кодах, і тими, хто прагне бути швидким послідовником», - сказав Девід Шоу, (David Shaw) провідний аналітик Global Quantum Intelligence. «Реалізація логіки завжди здавалася найскладнішою частиною створення найкращих кодів. Ця нова робота вибила її з колії».



Сімейство патентованих кодів QLDPC має особливі вимоги до апаратного забезпечення, які можуть бути реалізовані не в кожному підході до квантових обчислень. Архітектура Entanglement First компанії Photonic забезпечує високий рівень зв'язності, необхідний для реалізації переваг кодів QLDPC, які пройшли стрес-тестування в наймасштабніших симуляціях, що демонструють, що логіка працює на практиці. Крім того, цей підхід можна реалізувати в розподілених системах, працюючи всередині та між модулями.

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