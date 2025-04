18 апреля 2025 г., 17:25

0

Tweet

Велике інтерв'ю Елізабет Рід, VP of Search в Google, в основному присвячене результатам роботи AI Overviews – функції AI в пошуку, запущеної рік тому.

Ось основні пункти. Близько року тому було запущено функцію AI Overviews, яка спочатку зіткнулася з проблемами достовірності, але відтоді Google поліпшив баланс між точністю і корисністю.

AI змінив поведінку користувачів – вони ставлять більше запитань і довше, особливо молодь. Зростає використання комбінованих запитів із зображеннями. На відміну від чат-ботів, Google фокусується на наданні інформації, а не на створенні персоніфікованого співрозмовника, віддаючи пріоритет фактичній точності.

Google серйозно контролює якість відповідей, особливо у фінансовій та медичній сферах (your money or your life). AI Overviews показується тільки за умови впевненості у високій якості. Система стала показувати більш різноманітні джерела, покращилася якість переходів на сайти (з одного боку, це схоже на відмовку, але Елізабет дотепно зауважує, що люди, які, наприклад, ставлять боту запитання про моду, найімовірніше, раніше взагалі нею не цікавилися). З'явилися нові можливості для контекстної реклами.

Базовий пошук залишиться безкоштовним, хоча деякі функції можуть стати платними. Майбутнє пошуку – за мультимодальністю, персоналізацією і розширеними можливостями при збереженні інформаційної спрямованості.

Сама Елізабет почала ставити більше запитань, використовуючи AI-пошук для швидкого отримання інформації про теми, на вивчення яких не вистачає часу.

Цікаві міркування щодо AI в пошуку Google

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS