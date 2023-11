15 ноября 2023 г., 18:15

Одкровення з процесу US vs Google змінюються відомостями зі слухання позову Epic vs Google. Даючи свідчення на процесі, Сундар Пічаї, CEO Aplhabet та Google, визнав зокрема, що компанія виплачувала близько 36% від свого доходу від пошуку в Safari для iPhone компанії Apple.

Хтось почав порівнювати це з комісією в 30% в AppStore. Але насправді це досить невисокий відсоток. Стандартом для Revenue Share у пошуку років 15 тому було 45-50%. А щодо деяких великих партнерів Google були дані, що вони отримують до 70% від вартості кліка.

Ще одна цікава цифра – Google платив Samsung до 8 млрд дол. протягом 4 років за те, щоб пошук Google, Google Play Market і голосовий асистент використовувалися за замовчуванням на пристроях Samsung. Що, звісно, виглядає абсолютно дивно. Нам здавалося, що спроби Samsung зробити свої аналоги виглядали не дуже серйозно. Але ось Google їх сприймав більш ніж на 8 млрд дол. серйозно.

Цікаві деталі з процесу Epic vs Google

