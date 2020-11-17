Что приход Байдена значит для ИТ?

17 ноября 2020 г., 20:29

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Представители ИТ-индустрии, уставшие бегать к юристам из-за каждого импульсивного твита президента, всерьёз надеются, что со сменой жителя Овального Кабинета, наступит оттепель. У г-на Байдена «много друзей в индустрии – это мир, в котором он чувствует себя очень комфортно», – уверяет руководитель одной из крупнейших технокомпаний.

Расчёт на более конструктивный диалог приходящей администрации отчасти основан на заметном присутствии в ней потенциальных «агентов влияния» из сферы технологий. В переходной команде новоизбранного президент работают Джессика Герц (Jessica Hertz), бывший помощник генерального юрисконсульта Facebook, и Синтия Хоган (Cynthia Hogan), ранее – вице-президент Apple по связям с правительством. Бывшего гендиректора Google, Эрика Шмидта, который активно занимался сбором средств на предвыборную кампанию Байдена, считают наиболее вероятным будущим главой рабочей группы по вопросам технологической индустрии в Белом Доме.

Кроме того, назначенная вице-президентом Камала Харрис давно пользуется поддержкой Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg) из Facebook и Марка Бенёффа из Salesforce, а её зять, бывший глава администрации (CoS) Тони Уэст (Tony West), является директором по правовым вопросам Uber.

Но как бы дружественно ни был настроен Байден к технологическому сектору, в ряде полученных по эстафете от Трампа политических вызовов он не может просто так «включить заднюю передачу». Поэтому реалисты не питают надежд на возвращение той «золотой эры», о которой сейчас говорят, вспоминая президентство Обамы.

Уже в ходе предвыборной борьбы Байден публично выражал раздражение позицией Facebook, в частности, он был не согласен с её решением не подвергать проверке достоверность политической рекламы. А всего через несколько часов после того, как избранный президент произнес свою приветственную речь, глава пресс-службы Билл Руссо (Bill Russo), ретвитнул у комика Саши Барона Коэна (Sacha Baron Cohen) снимок Дональда Трампа в компании с Марком Цукербергом, озаглавленный: «Один выбыл, ещё один – на очереди». Комментарий Руссо гласит: «Черт возьми, да».

На данный момент это воспринимается как явный признак того, что команда Байдена унаследовала у демократов их антипатию к Цукербергу и его коллегам-титанам из Кремниевой Долины.

Далеко не факт, что эта антипатия воплотится в жёсткие решения. Помощник одного из конгрессменов-демократов полагает, что Байден постарается избежать драмы: «Он не из тех, кто прикажет разделить эту компанию, скорее он скажет, что вам нужно предпринять агрессивные меры и, возможно, внести некоторые изменения в правила».

В полном согласии с этим прогнозом, ранее Байден заявлял, что разделение, таких гигантов, как Facebook, является вопросом, к которому «следует очень внимательно присмотреться», но не принимал на себя в связи с этим никаких конкретных обязательств.

Вступив в права президента, он назначит новых руководителей Министерства юстиции и Федеральной комиссии по торговле (FTC), и уже они должны будут решить, что делать с расследованиями в отношении Google, Facebook, Amazon и Apple. Но эти назначения ещё должны быть утверждены Сенатом, который вряд ли пропустит чересчур радикально настроенные кандидатуры, особенно если республиканцам удастся сохранить контроль после завершения выборов в верхнюю палату в январе.

Перспективы развития американо-китайских отношений – ещё один вопрос, всерьёз беспокоящий Кремниевую Долину.

На президентских дебатах Байден ставил в вину Трампу избыточное сближение с главой Китая, Си Цзиньпином. Тогда же он пообещал заставить эту страну «играть по международным правилам».

И всё же, источники из ближнего круга избранного президента уверяют, что он хочет увязать торговлю, дипломатию, технологии и даже изменение климата в политику, более вменяемую по отношению к Китаю. Политику, которая позволит вздохнуть с облегчением компаниям, подобным Huawei, и её американским партнёрам.

Предвестником этого можно считать сделанное вчера заявление Министерства торговли США. В четверг должен был начать действовать запрет американским компаниям, таким как Apple, предлагать мобильные приложения TikTok, а другим, таким как Amazon и Alphabet – предоставлять веб-хостинг популярной службе обмена короткими видеороликами. В совокупности, эти меры означали бы закрытие TikTok.

Министерство отложило вступление в силу запрета, сославшись на предварительное заключение филадельфийского судьи Венди Битлстоун (Judge Beetlestone), заявившей, что эти действия представляют угрозу для свободы обмена информацией и, поэтому, вероятно, выходят за рамки компетенции Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, на котором администрация Трампа строила свою кампанию против китайской TikTok.

Серьёзной угрозой для благосостояния всего американского бизнеса выглядит обещание Байдена увеличить корпоративные налоги на семь пунктов – до 28%. Что касается технологических компаний, их ожидает рост GILTI или налога на прибыль, получаемую от размещаемых за рубежом нематериальных активов.

Удвоение, до 21%, минимальной ставки GILTI, на котором настаивает Байден, грозит обернуться дополнительными расходами в миллиарды долларов для компаний, подобных IBM. После введения этого налога, государственные сборы с IBM только за 2018 г. выросли на два миллиарда долларов.

Бизнесу, размещающему свою интеллектуальную собственность в офшорах, остаётся уповать на проигрыш демократов на выборах в Сенат. В этом случае налоговые реформы Байдена скорее всего будут похоронены, вместе с многими другими его начинаниями.

В противном же случае, техногиганты могут надеяться, что возросшие поборы им подсластит отмена ограничений на выдачу иностранцам разрешений на работу в США, и прежде всего виз H1-B, необходимых для притока в Кремниевую Долину инженеров, учёных и программистов из-за рубежа.

Байден раскритиковал протекционистские действия Трампа в отношении этих виз. Оставаясь верным себе, он не разбрасывался щедрыми обещаниями, но, по меньшей мере один оптимист из числа лидеров технологической отрасли прочит быстрое и полное переформатирование визовой политики по H1-B. «Вы увидите [разворот] на 180 практически за одну ночь, – заявил он в интервью Financial Times. – Ведь речь идет не о сельскохозяйственных рабочих, а о программистах».

Один из немногочисленных вопросов, по которому Байден даже более категоричен, чем Трамп, это необходимость ужесточения контроля над онлайновым контентом.

Оба они настаивали на ограничении Раздела 230 законодательства США, который защищает владельцев социальных сетей от судебного преследования за контент, размещенный на их сайтах пользователями. Трамп требовал этого от FTC, Байден же, ещё год назад заявил: «Раздел 230 следует отменить, немедленно отменить… Для Цукерберга и других платформ… осознанно распространяющих ложь».

Эту позицию избранного президента, несомненно, поддержат многие республиканцы в Сенате, такие как Джош Хоули (Josh Hawley) и Линдси Грэм (Lindsey Graham), которые сами выносили на рассмотрение такие же законопроекты. И это, пожалуй, единственное в ИТ-политике президента Байдена, в чем на сегодняшний день имеется хоть какая-то определённость.

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