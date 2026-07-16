Нова ініціатива Harmonic Firmware прагне стандартизувати запуск усіх комп'ютерів на архітектурі RISC-V

16 июля 2026 г., 13:35

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Відомий розробник Юрій Запорожець представив новий амбітний проєкт - Harmonic Firmware Initiative (HFI). Ця ініціатива має на меті створити єдиний стандарт завантаження комп'ютерів на базі архітектури RISC-V, що працюватиме за аналогією з класичним BIOS, знайомим користувачам x86-сумісних ПК.



Ідея проєкту приваблива своєю простотою, хоча її практична реалізація обіцяє бути складною. Згідно з описом проєкту, HFI має забезпечити звичний інтерфейс запуску системи: під час увімкнення комп'ютера прошивка ініціалізує плату, сканує підключену периферію, пропонує меню налаштувань (Setup) і передає керування завантажувачу U-Boot для запуску операційної системи.



Юрій Запорожець відомий спільноті розробників завдяки низці сміливих експериментів, серед яких персональний комп'ютер GateMate PC, мікромейнінфрейм System/359, 64-бітна версія QNX 6 під назвою QRV та операційна система реального часу QSOE RTOS.



Частина розробок для GateMate PC вже містила модульний BIOS, зокрема відео-BIOS для фірмового графічного адаптера. Проте ініціатива HFI пропонує ширший підхід. Прошивка інтегрується з популярним завантажувачем з відкритим кодом Das U-Boot. Вона містить універсальний відео-BIOS, здатний ініціалізувати будь-які сторонні відеокарти та виводити екран завантаження у стандартному текстовому VGA-режимі.



Наразі розробник тестує HFI на платі SiFive HiFive Unmatched. У її слот PCIe він встановив відеокарту Nvidia GK208 (архітектура Kepler), і його мікропрограма успішно ініціалізувала пристрій, вивівши текстовий інтерфейс завантаження без використання застарілого x86-коду.



У детальному шестисторінковому описі проєкту Запорожець порівнює HFI з потенційним конкурентом - великою специфікацією EDK2, що реалізує стандарт UEFI для RISC-V. На його думку, UEFI є занадто складним та ресурсомістким, через що більшість сучасних RISC-V плат віддають перевагу простішому U-Boot.



HFI позиціонується не як готовий комерційний продукт, а як відкрита ініціатива. Референсний код поширюється за тією ж ліцензією, що і U-Boot, а компанія QSOE Systems бере на себе роль регулятора: супроводжує специфікацію інтерфейсу, покращує сумісність та допомагає з портуванням на нові контролери.



Відсутність єдиного стандарту прошивок завантаження десятиліттями залишається головним болем для екосистеми ARM-процесорів. Через це операційні системи для ARM важко портувати з одного пристрою на інший, кожен смартфон потребує власного унікального образу прошивки (ROM), а перехід Apple на власні чипи Apple Silicon фактично унеможливив роботу спільноти «хакінтошників».



Для молодої та перспективної архітектури RISC-V успіх ініціативи Harmonic Firmware може стати рятівним кругом. Стандартизований BIOS дозволить безперешкодно встановлювати будь-які операційні системи на різні материнські плати, роблячи RISC-V комп'ютери такими ж гнучкими у налаштуванні, як і класичні ПК.

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