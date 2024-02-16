Чипи M4 та A18 Apple Silicon отримають більш потужні нейронні модулі

16 февраля 2024 г., 17:36

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Як повідомляє AppleInsider, посилаючись на дані з ланцюжка поставок виробників компонент для продукції Apple, наступне покоління процесорів компанії матиме більше ядер Neural Engine для більш ефективної обробки завдать штучного інтелекту. Саме на АІ буде зроблено основний акцент у майбутніх релізах ОС від Apple.

Не секрет, що Apple працює над новими функціями штучного інтелекту, які мають з'явитися вже у 2024 році. Генеральний директор Apple Тім Кук (Tim Cook) заявив, що відповідні новини про AI з'являться "пізніше цього року", і більшість очікує, що вони будуть пов'язані з iOS 18.

Згідно з повідомленням Economic Daily News, процесори Apple M4 та A18 матимуть більше обчислювальних ядер для АІ. Мова скоріше всього йде про, так звані, NPU, нейронні модулі, які використовуються для прискорення обробки завдань штучного інтелекту.

Очікується, що замовлення Apple на 3-нм процесори, що виробляє TSMC, зростуть на 50% у річному обчисленні.

Apple вже замовляє чипи у тайванської компанії саме на 3 нм техпроцесі - серед них M3, M3 Pro, M3 Max та A17 Pro. M3 Ultra очікується пізніше в цьому році.

Застосування більш потужного Neural Engine неминуче, хоча до цього часу він був чимось на кшталт чорної скриньки. Зазвичай Apple заявляє, що її Neural Engine має підвищену продуктивність завдяки більшій кількості ядер або процесів.

Компанія вже давно використовує алгоритми машинного навчання у iPhone - у таких функціях, як екранна клавіатура або Siri. Однак очікування від iOS 18 набагато вищі, ніж надання користувачам більш просунутої автокорекції.

Очікується, що Apple анонсує iOS 18 під час WWDC у червні. iPhone 16 з процесором A18 з'явиться у вересні, а серія M4 буде представлена до кінця 2024 або на початку 2025 року.

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