Check Point анонсує хмарний брандмауер для захисту Microsoft Azure Virtual WAN

31 мая 2023 г., 17:24

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Check Point Software Technologies, провідний світовий постачальник рішень у сфері кібербезпеки, оголошує про загальну доступність свого провідного хмарного брандмауера наступного покоління, інтегрованого з Microsoft Azure Virtual WAN, щоб забезпечити клієнтам першокласний рівень безпеки.





Підкреслюється, що Інтеграція забезпечує розширене запобігання загрозам і багаторівневий захист мережі в публічних, приватних і гібридних хмарах, що дозволяє компаніям впевнено переходити на Azure з максимальною операційною ефективністю.





"Microsoft Azure Virtual WAN - це мережа як послуга, яка надає клієнтам ряд переваг, що спрощують мережеві функції, функції безпеки та маршрутизації для забезпечення масштабованості, зниження витрат і підвищення продуктивності. Вбудована інтеграція між Azure Virtual WAN і Check Point CloudGuard (загальнодоступним) посилює і доповнює безпеку Azure Virtual WAN, пропонуючи нашим клієнтам централізовану безпеку в інтуїтивно зрозумілій і простій пропозиції через Azure Marketplace", - підкреслив Решмі Яндапаллі (Reshmi Yandapalli), головний менеджер по продуктах в Microsoft.





Оскільки організації ростуть і працюють у розподіленому ІТ-середовищі, підключення та кібербезпека стають оперативним викликом. Нещодавно компанія Check Point Research повідомила про збільшення кількості хмарних кібератак у 2022 році 48% порівняно з попереднім роком, що значною мірою пов'язано з тим, що організації оцифровують свої операції та переносять їх у хмару. Підприємствам необхідно безпечно підключити свої хмарні інфраструктури, захищаючи при цьому комунікацію та співпрацю між співробітниками, партнерами та клієнтами. Вбудована інтеграція CloudGuard з Azure Virtual WAN вирішує цю проблему, забезпечуючи безпечне підключення, яке знижує ризики організації та захищає хмарні активи.





"Хмарні обчислення дозволяють компаніям додавати хмарні робочі навантаження за лічені секунди, і їм потрібна гнучка система безпеки, яка зменшує складність і орієнтована на запобігання, - заівив Ті Джей Гонен (TJ Gonen), віце-президент з питань хмарної безпеки Check Point Software Technologies. - Ми пишаємося тим, що співпрацюємо з Microsoft, щоб надати клієнтам Azure Virtual WAN інтегрований захист CloudGuard Network Security з підтримкою штучного інтелекту для захисту їхніх хмарних екземплярів від будь-яких сучасних загроз і впевненої цифрової трансформації".





Наголошується, що CloudGuard підтримує всі сценарії використання системи безпеки і включає в себе міжмережевий екран, СПП, контроль додатків, IPsec VPN, антивірус і анти-бот, DLP, а також функції вилучення загроз і емуляції загроз для загроз нульового дня. Згідно з останнім звітом Miercom, рішення Check Point для мережевої безпеки мають найвищий показник ефективності захисту - 99,7% запобігання шкідливому програмному забезпеченню та найнижчий рівень помилкових спрацьовувань - 0,13%.





CloudGuard побудований на хмарних принципах гнучкості, доступності, відмовостійкості та безперебійної підтримки зростання трафіку, і легко розгортається у віртуальному WAN-концентраторі з Azure Marketplace. CloudGuard інтегрується з Azure Routing Intent для вбудовування засобів захисту - централізованим, простішим, швидшим, узгодженим і масштабованим способом захисту багатозв'язних мереж.





Також підкреслюється, що CloudGuard можна легко і швидко розгорнути як рішення на основі споживання. Інтеграція забезпечує гнучке обслуговування, модернізацію та оновлення, що значно зменшує операційні витрати.

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