Наразі в Україні працюють вже понад 42 тис. терміналів супутникового зв’язку Starlink

31 мая 2023 г., 16:35

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Під час повномасштабної війни якісний зв’язок відіграє надважливу роль. Особливо для військових, яким необхідно комунікувати між собою. Попри те, що росія руйнує базові мережі, телеком-оператори швидко відновлюють зв’язок навіть під час знеструмлень та обстрілів.

«З початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено близько 3 тис. базових станцій. 1800 із них вже відновили роботу, і близько 500 населених пунктів знову зі зв’язком. Загалом, за оцінкою "Світового банку", потрібно понад 2,2 млрд дол., щоб повернути українську телеком-галузь до довоєнного стану. Наразі наша команда працює над проєктами, щоб швидше відновлювати інтернет-мережі в прифронтових містах і повертати зв’язок на деокуповані території», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Посадовець підкреслив важливість технологій під час війни, які стали конкурентною перевагою над ворогом. Зокрема, завдяки Starlink можна швидко налагодити зв’язок між військовими, медиками й оперативно повернути інтернет у місця, де пошкоджена телеком-інфраструктура. Наразі в Україні працюють більше ніж 42 тис. терміналів, які ми отримали завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Також анонсовано спільний проєкт з Nokia щодо відновлення телеком-інфраструктури в прифронтових містах. Ціль проєкту – забезпечити українців більш стійким та незалежним від енергопостачання інтернетом. Реалізувати пілотний проєкт планують спершу в Херсонській області.

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