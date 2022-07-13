CERT-UA зафіксувала 1350 кібератак у першому півріччі

13 июля 2022 г., 11:05

У першому півріччі 2022 р. Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1350 кібератак.



Галузі, які найбільше атакували російські хакери:

▪️Державні та місцеві органи влади

▪️Сектор безпеки та оборони

▪️Енергетичний сектор

▪️Фінансовий сектор

▪️Комерційний сектор

▪️Телеком-сектор і розробники

▪️Транспортна галузь



Найпоширеніші типи кібератак:

▪️Шкідливий програмний код

▪️Втручання

▪️Спроби втручання

▪️Порушення вразливостей інформації

▪️Порушення доступності

▪️Шкідливий (образливий) вміст

▪️Відома вразливість

▪️Шахрайство

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру