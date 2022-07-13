CERT-UA зафіксувала 1350 кібератак у першому півріччі

У першому півріччі 2022 р. Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1350 кібератак.
Галузі, які найбільше атакували російські хакери:
▪️Державні та місцеві органи влади
▪️Сектор безпеки та оборони
▪️Енергетичний сектор
▪️Фінансовий сектор
▪️Комерційний сектор
▪️Телеком-сектор і розробники
▪️Транспортна галузь
Найпоширеніші типи кібератак:
▪️Шкідливий програмний код
▪️Втручання
▪️Спроби втручання
▪️Порушення вразливостей інформації
▪️Порушення доступності
▪️Шкідливий (образливий) вміст
▪️Відома вразливість
▪️Шахрайство
Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру
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