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CERT-UA зафіксувала 1350 кібератак у першому півріччі

13 июля 2022 г., 11:05

Nothing - компанія співзасновника OnePlus - випустила свій перший смартфон Phone (1)

У першому півріччі 2022 р. Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1350 кібератак.

Галузі, які найбільше атакували російські хакери:
▪️Державні та місцеві органи влади
▪️Сектор безпеки та оборони
▪️Енергетичний сектор
▪️Фінансовий сектор
▪️Комерційний сектор
▪️Телеком-сектор і розробники
▪️Транспортна галузь

Найпоширеніші типи кібератак:
▪️Шкідливий програмний код
▪️Втручання
▪️Спроби втручання
▪️Порушення вразливостей інформації
▪️Порушення доступності
▪️Шкідливий (образливий) вміст
▪️Відома вразливість
▪️Шахрайство

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

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