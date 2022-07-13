Цифрова трансформація України потребує до 5 млрд дол.

13 июля 2022 г., 10:15

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Як повідомляє Forbes, «цифровий ленд-ліз» – програма повоєнної диджиталізації країни – коштуватиме щонайменше 2 млрд дол., ссилаючись на слова міністра цифрової трансформації Михайло Федорова.



“Ідеальний бюджет – у 2,5 раза більший. Наразі можна також прогнозувати, що для підтримки ідеального темпу нам потрібно до $5 млрд на три роки”, підкреслив Федоров.



Вартість дев’яти проєктів презентованої в Лугано програми Digital for freedom перевищує 2 млрд дол., але це не увесь бюджет. Проєкти показали 40 міжнародним технологічним компаніям. Серед них – електронний суд зі штучним інтелектом, автоматична митниця, цифрова освіта тощо.



Наразі за підсумками конференції залучено 400 млн грн, тобто 13 млн дол. – від трьох українських телеком-компаній: «Київстар», Vodafone і «Датагруп-Volia», які зробили внесок у United24.



Як вважає Мінцифри програму Digital for freedom, яку саме називають «цифровим ленд-лізом», грошима та рішеннями можуть підтримати провідні компанії, такі яка Google, Amazon, Apple, Microsoft, Rakuten.



Сама програма складається із 10 ключових напрямків, головні проєкти яких у ідеальному випадку Мінцифри планує реалізувати протягом трьох років.



Наприклад, вже публічно відомо про участь Amazon, яка має надати хмарний хостинг для українських держреєстрів на понад $100 млн та розглядає розробку рішень для штучного інтелекту в судах.

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