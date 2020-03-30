Canon imageRUNNER ADVANCE DX – важный элемент цифровой трансформации в вашем офисе 

30 марта 2020 г., 14:01

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Современный бизнес очень динамичен и нуждается в технологиях, которые позволят ему идти в ногу со временем. Широкое распространение мобильной и удаленной работы, когда сотрудники могут работать где угодно и когда угодно, заставляет офисы становиться гибким в подходе к управлению потоками информации.



Компания Canon расширяет портфолио своих многофункциональный печатных устройств выходя за пределы обычной печати либо сканирования, создавая «интеллектуальные концентраторы» которые смогут быть легко интегрированы в существующую бизнес инфраструктуру - знакомьтесь Canon imageRUNNER ADVANCE DX. Где бы вы ни находились в процессе цифровой трансформации, наши новые печатные устройства беспрепятственно помогут вам оптимизировать процессы печати, сканирования и документооборота, повышая производительность и обеспечивая сохранность ваших данных.



Благодаря тесной интеграции нашего программного и аппаратного обеспечения вы получаете легкий доступ к облачным решениям для управления вашим контентом. uniFLOW Online Express, базовое программное обеспечение для эффективного управления печатью и копированием, теперь поставляется в комплекте с оборудованием, масштабируясь под ваши требования. Также, теперь у вас есть возможность перейти на uniFLOW Online, чтобы воспользоваться всеми преимуществами облачных коннекторов, а также получить доступ к функционалу расширенного сканирования и дополнительным настройкам отчетности и безопасности.



Если вы используете другую программную платформу – Canon ImageRUNNER ADVANCE DX и в этом случае вам поможет, он совместим со многими сторонними облачными платформами, включая PaperCut, Kofax и теперь Concur.

imageRUNNER ADVANCE DX является лидером в организации эффективной работы между удаленными офисами/группами/командами, позволяя работникам получать доступ к информации, где бы они ни находились.



Наши технологии развиваются так же быстро, как и наши клиенты. Серия imageRUNNER ADVANCE DX — это кульминация многолетних инноваций, объединяя достижения в области производительности, совместной работы, киберустойчивости, эффективности и надежности в одной серии. Постоянные инвестиции в совершенствование наших технологии побудили Keypoint Intelligence (лидера в предоставлении информации о В2В оборудовании и программном обеспечении) признать imageRUNNER ADVANCE DX серией 2020 года (многофункциональных печатных устройств).



Современный бизнес постоянно повышает требования к эффективному использованию ресурсов, в том числе бумага уже не расходуется просто так, вот почему Canon imageRUNNER ADVANCE DX – это уже не просто принтеры. Являетесь ли вы банком, розничным продавцом или маленьким предприятием — это оборудование разработано для того, чтобы помочь вам качественно и эффективно управлять информацией в современную цифровую эру.



Ключевые характеристики:

• Сканирование в дуплексе до 270 копий А4 в мин

(непревзойденная скорость на рынке)

• Скорость печати до 80 копий в минуту (ЧБ и Цвет в завимости от серии)

• Управление с помощью 10’ сенсорного дисплея

• Языки описания страниц: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3TM

• Поддерживаемые форматы носителей: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

• Поддерживаемая плотность носителей: 52–300 г/м²

• Стандартный запас бумаги от 1200 страниц (2 лотка по 550 + многоцелевой лоток на 100 страниц)

• uniFLOW Online Express в комплекте с оборудованием

• Тихое сканирование (ключевое решение для офисного пространства)

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