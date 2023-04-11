ByteDance, попри збитки TikTok, отримала рекордний прибуток - 25 млрд дол.

11 апреля 2023 г., 10:25

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Як, повідомляє Financial Times, минулого року компанія ByteDance отримала рекордний базовий прибуток і це навіть попри те, що збитки її швидкозростаючого бізнес-підрозділу TikTok збільшилися.





Найдорожча приватна компанія світу повідомила про 79-відсотковий стрибок прибутку - до близько 25 млрд дол. торік.





Виторг ByteDance у 2022 році склав майже 85 млрд дол., що на 30% більше, ніж роком раніше, оскільки рекламодавці збільшили витрати на швидкозростаючу вірусну відеоплатформу TikTok та її сестринський китайський додаток Douyin. Міжнародний бізнес ByteDance, який включає TikTok, прогнозує продажі в розмірі майже 15 млрд дол. у 2022 році, що більш ніж удвічі більше, ніж рік тому. Дохід у Китаю становить близько 70 млрд дол.





Таке зростання допомогло ByteDance, який минулого року оцінювався в 300 млрд дол., обігнати китайських технологічних гігантів Tencent і конгломерат електронної комерції Alibaba, що котируються на біржі, які повідомили про EBITDA у 23,9 млрд дол. і 22,5 млрд дол. у 2022 році відповідно. Обидві групи сильно постраждали від двох років регуляторних репресій Пекіна проти технологічних гігантів країни.





Вибухове зростання ByteDance відбувається в той час, коли TikTok стикається зі зростаючим занепокоєнням щодо безпеки з боку урядів і регуляторів по всьому світу. Уряд США закликав заборонити або видалити додаток для коротких відео.





Генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу (Shou Zi Chew) захистив додаток на слуханнях у Конгресі минулого місяця, заявивши, що він буде «вільним від будь-яких маніпуляцій з боку будь-якого уряду». Пекін заявив, що буде «рішуче» протистояти крокам, спрямованим на відокремлення американської філії TikTok від її китайських власників.





Примусовий продаж або заборона TikTok вплине на потенційні прибутки ByteDance. Хоча минулого року компанія отримала близько 80 відсотків свого доходу в Китаї, а TikTok був збитковим, він все ще є важливим джерелом прибутку в майбутньому.

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