Співзасновник OpenAI та колишній директор Tesla Андрій Карпати приєднався до Anthropic

20 мая 2026 г., 11:45

Андрій Карпати (Andrej Karpathy), один із засновників OpenAI та колишній керівник напряму штучного інтелекту в компанії Tesla, приєднався до команди Anthropic. Як повідомляє видання Reuters, про це він заявив у вівторок, 19 травня 2026 року, у соціальній мережі X.

За словами Андрія Карпати, наступні кілька років будуть визначальними для розвитку великих мовних моделей (LLM), тому він висловив бажання повернутися до безпосередньої науково-дослідної діяльності у складі компанії, що розробляє сімейство моделей Claude.

У структурі Anthropic він увійшов до команди попереднього навчання (pretraining), яка відповідає за великомасштабне тренування моделей. Відомо, що він працюватиме під керівництвом Ніка Джозефа (Nick Joseph), голови напряму навчання в Anthropic. До цього Андрій Карпати відігравав ключову роль у розробці технологій автопілота Tesla, а після виходу з компанії у 2022 році присвятив час освітнім проєктам. У 2024 році він заснував платформу Eureka Labs, над якою планує продовжити роботу в майбутньому.

Перехід Андрія Карпати став черговим етапом масового виходу ключових фахівців із OpenAI. Раніше до Anthropic вже приєднався інший співзасновник розробника ChatGPT - Джон Шульман (John Schulman). Протягом останніх років OpenAI також залишила низка топменеджерів та науковців, серед яких колишній головний науковий співробітник Ілля Суцкевер (Ilya Sutskever) та ексдиректорка з технологій Міра Мураті (Mira Murati), яка наразі очолює власний стартап Thinking Machines.

Залучення такого фахівця є стратегічним підсиленням для Anthropic на тлі жорсткої конкуренції за домінування у сфері AI. Андрій Карпати, який навчався у відомої вченої Фей-Фей Лі (Fei-Fei Li) у Стенфорді, вважається одним із найвпливовіших спеціалістів у галузі нейронних мереж. Його досвід у масштабному навчанні моделей та створенні комп'ютерного зору для безпілотних систем може значно прискорити розробку наступних поколінь Claude та підвищити їхні аналітичні спроможності.

Прихід Андрія Карпати до Anthropic свідчить про консолідацію елітарних інженерних талантів у компаніях, що позиціонують себе як прихильники безпечного та прозорого розвитку AI. Для Anthropic це не лише технологічне посилення, а й важлива репутаційна перемога в боротьбі за кадри з OpenAI. Досвід розробника у створенні архітектур для Tesla дозволяє припустити, що Anthropic може зосередитися на покращенні здатності Claude до взаємодії з фізичним світом або складними мультимодальними даними в реальному часі.

Водночас постійний відтік засновників та провідних інженерів з OpenAI вказує на ймовірні внутрішні розбіжності щодо темпів комерціалізації та підходів до безпеки всередині творця ChatGPT. Якщо ця тенденція збережеться, Anthropic має шанси випередити конкурента за якістю наукових проривів завдяки концентрації фахівців, які стояли біля витоків сучасної індустрії LLM. Ризиком для компанії залишається інтеграція настільки сильних особистостей в одну команду та необхідність швидкої демонстрації результатів у вигляді нових версій моделей для виправдання довіри інвесторів.

