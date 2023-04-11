IDC: глобальні поставки ПК в І кв. впали на 29% до 56,9 мільйона пристроїв

11 апреля 2023 г., 9:25

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Слабкий попит, надлишкові запаси та погіршення макроекономічного клімату стали факторами, що призвели до різкого падіння поставок традиційних ПК у першому кварталі 2023 року.





Згідно з попередніми результатами щоквартального відстеження персональних комп’ютерних пристроїв IDC, глобальні поставки склали 56,9 мільйона одиниць, що на 29% менше порівняно з аналогічним кварталом 2022 року.





Попередні результати також свідчать про завершення ери попиту, спричиненого пандемією, і принаймні про тимчасове повернення до моделей, що існували до COVID. Обсяг поставок в І кв. був помітно нижчим, ніж 59,2 млн одиниць, відвантажених в І кв. 2019 р. і 60,6 млн в І кв. 2018 р.





«Хоча запаси каналів збуту вичерпалися за останні кілька місяців, вони все ще значно перевищують здоровий діапазон від чотирьох до шести тижнів, - говорить Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень у відділі відстеження мобільних і споживчих пристроїв IDC. - Навіть з урахуванням значних знижок, торгові мережі та виробники ПК можуть очікувати, що підвищений рівень запасів збережеться до середини року і, можливо, до третього кварталу».





Пауза в зростанні та попиті також дає ланцюжку поставок певний простір для змін, оскільки багато заводів починають вивчати варіанти виробництва за межами Китаю. Тим часом виробники ПК також переглядають свої плани на решту року і почали збільшувати замовлення на хромбуки через очікуване зростання вартості ліцензій пізніше цього року. Однак, поставки ПК, швидше за все, постраждають у найближчій перспективі, але повернуться до зростання ближче до кінця року з очікуваним поліпшенням світової економіки та в міру того, як масовано почнеться оновлення до Windows 11.





«До 2024 року застаріла інстальована база почне вимагати оновлення, - каже Лінн Хуанг (Linn Huang), віце-президент з досліджень у відділі пристроїв і дисплеїв в IDC. - Якщо економіка до того часу матиме тенденцію до зростання, ми очікуємо значного зростання ринку, оскільки споживачі прагнутимуть оновитися, школи - замінити зношені хромбуки, а підприємства - перейти на Windows 11. Якщо ж рецесія на ключових ринках затягнеться в наступному році, відновлення може бути повільним».

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