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Енергетики Чернігівщини отримали 250 тонн обладнання для відновлювальних робіт

11 апреля 2023 г., 11:35
Міністерство енергетики України передало АТ «Чернігівобленерго» чергову партію обладнання вагою близько 17 тонн. Вантаж включає трансформатори, комплектні розподільні пристрої, шафи керування телемеханіки та інші матеріали, необхідні для ремонтних та відновлювальних робіт. Відповідна гуманітарна допомога надійшла зі Словенії, Італії, Франції, Ірландії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Швеції та Естонії.
 
«Енергетична інфраструктура прикордонної Чернігівщини зазнає атак ворога з перших днів повномасштабного вторгнення рф. Енергетики області 24/7 працюють над відновленням об’єктів, аби забезпечити стабільне енергопостачання для мешканців Чернігівщини. Дякую нашим міжнародним партнерам за надане обладнання, яке допоможе прискорити виконання відновлювальних робіт», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.
 
Загалом за координації Міненерго для потреб Чернігівобленерго було розподілено близько 250 тонн енергообладнання.

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