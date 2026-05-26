Сукупна виручка п'яти найбільших світових постачальників NAND Flash зросла на 83,7% в I кв.

26 мая 2026 г., 9:35

0

Tweet

Згідно з останнім дослідженням галузі NAND Flash від аналітичної компанії TrendForce, сукупна виручка п'яти провідних світових постачальників у першому кварталі 2026 року зросла на 83,7% порівняно з попереднім кварталом, перевищивши 38,9 млрд дол. Згідно з останнім дослідженням галузі NAND Flash від аналітичної компанії TrendForce, сукупна виручка п'яти провідних світових постачальників у першому кварталі 2026 року зросла на 83,7% порівняно з попереднім кварталом, перевищивши 38,9 млрд дол.





Основним драйвером став експоненціальний попит на корпоративні SSD з боку глобальних провайдерів хмарних послуг (CSP), що зумовлено потребою у високошвидкісній передачі та зберіганні величезних масивів даних для розбудови інфраструктури AI-серверів. Додатковим фактором став структурний дефіцит традиційних HDD, що змусило замовників переорієнтуватися на QLC SSD великої ємності.





Samsung впевнено втримала лідерство, продемонструвавши найвищий темп зростання серед топ-п’ятірки — 104,7% порівняно з минулим кварталом. Виручка компанії склала 13,51 млрд дол., а її частка ринку зросла з 28% до 31,6%. Успіх забезпечили вигідні контрактні ціни та значне збільшення поставок пам’яті для серверного сегмента.





Група SK hynix, включаючи дочірню компанію Solidigm, посіла друге місце з доходом 7,53 млрд дол., що на 44,6% більше за показник попереднього кварталу.





Третє місце зберегла компанія Kioxia, чия виручка зросла на 80% до 5,96 млрд дол. на тлі сприятливої ринкової динаміки та зростання середньої ціни продажу (ASP).





Четверту сходинку розділили компанії Micron та SanDisk, кожна з яких отримала дохід у розмірі 5,95 млрд дол. Обидві компанії показали ідентичне квартальне зростання на рівні 96,7%. Особливо помітним став успіх SanDisk у сегменті дата-центрів, де виручка зросла більш ніж на 200% завдяки зміні продуктового портфеля на користь високовартісних рішень.





У другому кварталі 2026 року очікується збереження дисбалансу між попитом та пропозицією. Хоча зростання вартості пам’яті дещо загальмувало попит у сегментах смартфонів та персональних комп’ютерів, стабільно високі замовлення для серверів компенсують це падіння. TrendForce зазначає, що постачальники не планують додавати нові виробничі потужності у 2026 року. До кінця року мейнстрімом ринку стануть продукти NAND Flash із понад 200 шарами, а ресурси залишаться зосередженими на серверних додатках та розширенні проникнення QLC SSD.





Ситуація на ринку NAND Flash у 2026 році свідчить про глибоку трансформацію під впливом AI-буму, де пам’ять стає критичним дефіцитним ресурсом нарівні з обчислювальними процесорами. Стратегічний ризик для індустрії полягає у надмірній концентрації ресурсів на серверному сегменті, що провокує ціновий тиск на споживчу електроніку. Відмова виробників від розширення потужностей у 2026 році вказує на прагнення зберегти високу маржинальність, що може призвести до подальшого зростання вартості кінцевих продуктів для споживачів.





Технологічний перехід до QLC SSD великої ємності та 200-шарових структур остаточно витісняє традиційні механічні накопичувачі HDD з корпоративного сектору. Для постачальників це означає зміну бізнес-моделі на користь складніших та дорожчих рішень. Проте тривала відсутність нових потужностей у поєднанні з непередбачуваним зростанням попиту на AI-інфраструктуру створює загрозу дефіциту, який може обмежити темпи розгортання глобальних нейромереж та систем обробки даних у найближчі два роки.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI