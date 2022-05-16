Будь-хто може фінансово допомогти Україні

16 мая 2022 г., 18:17

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За підрахунками Міністра фінансів Сергія Марченка, понад 70 днів опору вторгненню рф коштували українському держбюджету $8,3 млрд. Громадяни з усього світу фінансово підтримують Україну як можуть.



Щоб об'єднати усіх, Президент України запустив глобальну ініціативу UNITED24.



Будь-хто може фінансово допомогти нашій країні безпосередньо, а не через міжнародні організації чи фонди. А також кожен може простежити, куди ці кошти будуть спрямовані: на оборону та розмінування, гуманітарну та медичну допомогу чи відбудову України.



За 7 днів на підтримку України вже задонатили люди з 72 країн світу. На рахунки Національного банку України, закріплені за профільними міністерствами, загалом надійшло 25 804 580 дол.



$25 762 896,72 — на рахунок Міністерства оборони України (напрям «Оборона та розмінування»)

$25 191,34 — на рахунок Міністерства охорони здоров’я України (напрям «Медична допомога»)

$16 491,94 — на рахунок Міністерства інфраструктури України (напрям «Відбудова України»)



Ще $735 673 зібрано через партнерський фонд Ukraine House DC Foundation та $362 379 у криптовалюті — через платіжну компанію Whitepay. Ці кошти надійдуть на рахунки НБУ найближчим часом.



Усі гроші будуть розподілятися міністерствами на найбільш важливі потреби України. Наступний звіт про призначення та розподіл коштів буде опубліковано за тиждень.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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