Розробки GlobalLogic допомагають створювати 70% сучасної комерційної музики

16 мая 2022 г., 16:55

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Українські розробники допомагають створювати 70% сучасної комерційної музики. Так, IT-фахівці українського офісу GlobalLogic беруть участь у створенні програмного забезпечення для звукозапису та відеомонтажу американської компанії Avid. Створені українцями технології звукозапису використовуються голлівудськими компаніями, світовими телестудіями, новинними компаніями, а також музичними гуртами з усього світу, зокрема тими, що беруть участь у конкурсі Євробачення.



«Інженери GlobalLogic створюють повну лінійку програмного забезпечення для творчих та медійних задач, зокрема Media Composer - систему нелінійного відеомонтажу, завдяки якій відео можна розрізати на фрагменти й редагувати кожен окремо. Також наші інженери працюють над звуковою станцією Pro Tools. Її використовують для озвучки кінофільмів та шоу, а також для запису музичних треків в багатьох провідних студіях світу», – розповідає молодший віце-президент з інжинірингу GlobalLogic в Україні Володимир Воробйов.



Українські інженери співпрацюють з Avid понад десять років. Програмне забезпечення, створене українськими розробниками, використовували для запису альбомів музичні гурти Maroon 5, Coldplay, Linkin Park, Океан Ельзи та Друга ріка, а також для запису та аранжування музики у фільмах «Хоббіт», «Світ Юрського періоду», «Дедпул-2», «Людина-мураха та Оса» та у серіалі «Гра престолів».



Євробачення – не єдиний світовий захід, який використовує сучасні звукозаписуючі технології. Наприклад, з допомогою технологій, до яких дотичні українські інженери, створюється звуковий супровід для Олімпійських ігор. Команда інженерів компанії, більша половина з яких – українці, допомагає забезпечувати якісним звуком церемонії відкриття та закриття Олімпіади.

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