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Міноборони спрямує додатково 8 млрд грн на розвиток безпілотних систем

5 августа 2025 г., 8:25
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Міноборони затвердило рішення про перерозподіл коштів на потреби українського війська, повідомляє Денис Шмигаль, міністр оборони України. Зокрема 8 млрд грн буде спрямовано на нагальні потреби військових частин ЗСУ, залучених до проєкту «Лінія дронів», та посилення безпілотних систем у новосформованих підрозділах. Це дозволить забезпечити невідкладне фінансування таких підрозділів як «Птахи Мадяра», К2, «Рарог», «Ахіллес», «Немезіс», «Чорний ліс». Вони продемонстрували високу ефективність: тільки впродовж минулого місяця знищено 22,7 тис. ворожих цілей.

Крім того, 1 млрд грн фінансування планується виділити на антидроновий захист маршрутів евакуації та логістики.

Окремо над питанням фінансування проєкту «Лінія дронів» йде робота з партнерами. У межах двосторонньої угоди з Нідерландами передбачено придбання безпілотників в українських виробників. Завдяки цьому інструменту державний «Ощадбанк» уже надав банківських гарантій за контрактами на суму 837 млн євро.

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