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Xerox скоротить 15% персоналу

4 января 2024 г., 15:25
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Як повідомляє CNBC, у середу компанія Xerox оголосила, що скоротить 15% свого персоналу в рамках плану впровадження нової організаційної структури та операційної моделі.

 

Згідно з поданою до Комісії з цінних паперів і бірж США заявою, станом на 31 грудня 2022 року в компанії працювало близько 20 500 співробітників. Виходячи з цієї цифри, звільнення торкнуться близько 3 075 з них.

Акції Xerox впали більш ніж на 12% після оголошення про скорочення.

Згідно з прес-релізом компанії, план реструктуризації передбачає спрощення її продукції в рамках основного бізнесу з друку, підвищення ефективності глобальних бізнес-послуг і посилення уваги до ІТ та інших цифрових послуг. Компанія Xerox також повідомила, що переформатувала свою управлінську команду, щоб допомогти впровадити нову модель.

"Перехід до операційної моделі бізнес-підрозділів є продовженням наших клієнтоорієнтованих, збалансованих пріоритетів і покликаний прискорити розробку продуктів і послуг, виведення на ринок і підвищення операційної ефективності корпоративних функцій у всіх регіонах, де ми працюємо", - заявив генеральний директор Xerox Стівен Бандровчак (Steven Bandrowczak) у прес-релізі.

Скорочення персоналу відбудуться вже в цьому кварталі.

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