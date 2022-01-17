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В 2021 г. мировой рынок ноутбуков достиг рекордного объема продаж

17 января 2022 г., 16:45

Как полагают аналитики TrendForce, благодаря пандемии глобальные объемы поставок ноутбуков в 2021 г. достигли рекордных для индустрии 240 млн устройств. Однако с учетом того, что свыше половины населения Земли уже вакцинированы, позитивное влияние пандемии на развитие отрасли существенно снизится.

Первые прогнозы говорят о снижении глобальных поставок по итогам нынешнего года на 3,3% "YoY", до 238 млн ноутбуков. Негативное влияние на отрасль окажут как сравнительно вялый спрос в зрелом потребительском сегменте и проблемы с логистикой, так и сохраняющийся дефицит комплектующих.

Кроме того, возвращение работников в офисы и, связанное с этим оживление корпоративного спроса, выйти рынку в плюс не помогут. Отдельно отмечается, что доля наиболее востребованных продуктов сегмента мобильных компьютеров – хромбуков – за период с 2021 по 2022 г. снизится с 15,2 до 12,3%.

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