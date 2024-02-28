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Біткоїн вже вище 57 тис дол.

28 февраля 2024 г., 9:35
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Агенція Reuters повідомила, що у вівторок біткоїн досяг дворічного максимуму.

Біткоїн виріс більш ніж на 10% за дві сесії, чому сприяла оприлюднена в понеділок інформація від криптоінвестора і фірми-розробника програмного забезпечення MicroStrategy про те, що вона нещодавно придбала близько 3 000 біткоїнів, витративши на це 155 мільйонів доларів.

Популярності найбільшої криптовалюти за ринковою вартістю, нещодавно також сприяло схвалення біржових фондів (ETF), що володіють біткоїном, у Сполучених Штатах Америки. У понеділок обсяги торгів у деяких з цих фондів різко зросли, і компанії, пов’язані з криптовалютами, також зросли, на відміну від нервових ринків.

Біткоїн востаннє подорожчав на 4,7% до 57 232 доларів, а ефір досягнув позначки 3290 доларів, що є найвищим показником з квітня 2022 року.

Наглядачі вважають, що основним стимулом наразі є зниження курсу біткоїна вдвічі у квітні. Цей процес покликаний сповільнити випуск біткоїнів, пропозиція яких обмежена 21 мільйоном, з яких 19 мільйонів вже видобуто, шляхом зменшення винагороди за виробництво токенів вдвічі.

У лютому біткоїн зріс у ціні на 32%, досягнувши найбільшого місячного приросту з січня 2023 року, і імпульс до зростання відчувається не лише в інвестиційній спільноті.

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