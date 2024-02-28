Біткоїн вже вище 57 тис дол.

28 февраля 2024 г., 9:35

0

Tweet

Агенція Reuters повідомила, що у вівторок біткоїн досяг дворічного максимуму.



Біткоїн виріс більш ніж на 10% за дві сесії, чому сприяла оприлюднена в понеділок інформація від криптоінвестора і фірми-розробника програмного забезпечення MicroStrategy про те, що вона нещодавно придбала близько 3 000 біткоїнів, витративши на це 155 мільйонів доларів.



Популярності найбільшої криптовалюти за ринковою вартістю, нещодавно також сприяло схвалення біржових фондів (ETF), що володіють біткоїном, у Сполучених Штатах Америки. У понеділок обсяги торгів у деяких з цих фондів різко зросли, і компанії, пов’язані з криптовалютами, також зросли, на відміну від нервових ринків.



Біткоїн востаннє подорожчав на 4,7% до 57 232 доларів, а ефір досягнув позначки 3290 доларів, що є найвищим показником з квітня 2022 року.



Наглядачі вважають, що основним стимулом наразі є зниження курсу біткоїна вдвічі у квітні. Цей процес покликаний сповільнити випуск біткоїнів, пропозиція яких обмежена 21 мільйоном, з яких 19 мільйонів вже видобуто, шляхом зменшення винагороди за виробництво токенів вдвічі.



У лютому біткоїн зріс у ціні на 32%, досягнувши найбільшого місячного приросту з січня 2023 року, і імпульс до зростання відчувається не лише в інвестиційній спільноті.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365