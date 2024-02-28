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За підтримки «Армії дронів» за сім днів уражено 375 одиниць російської техніки

28 февраля 2024 г., 8:15

За підтримки «Армії дронів» за сім днів уражено 375 одиниць російської техніки

Підрозділи «Сил оборони», які отримують ударні безпілотники в рамках проєкту «Армія дронів», за тиждень з 19 по 26 лютого уразили 375 одиниць російської військової техніки, повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Міністр зазначив, що безпілотники працюють на фронті 24/7. За останні сім днів вони вразили дві системи ППО, 65 гармат, 31 танк і 106 вантажівок. Детальніше — у звіті (на діаграмі).

Більше дронів на фронті — менше спроможностей у ворога.

 

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