За підтримки «Армії дронів» за сім днів уражено 375 одиниць російської техніки

28 февраля 2024 г., 8:15

Підрозділи «Сил оборони», які отримують ударні безпілотники в рамках проєкту «Армія дронів», за тиждень з 19 по 26 лютого уразили 375 одиниць російської військової техніки, повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.



Міністр зазначив, що безпілотники працюють на фронті 24/7. За останні сім днів вони вразили дві системи ППО, 65 гармат, 31 танк і 106 вантажівок. Детальніше — у звіті (на діаграмі).



Більше дронів на фронті — менше спроможностей у ворога.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365