Уряд підтримав постанову щодо подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації

28 февраля 2024 г., 10:25

Уряд ухвалив постанову для подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації, впровадження нових засобів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри. А також створює передумови для подальшого впровадження «Європейського цифрового гаманця», повідомляє «Міністерство цифрової трансформації».

Постанова визначає правила створення ринку надавачів послуг з електронної ідентифікації. Наразі є лише ринок надавачів довірчих послуг. Окрім цього, користувачі електронних сервісів зможуть: отримувати засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри відповідно до норм ЄС; вибирати, де отримати засіб електронної ідентифікації; використовувати їх під час авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг; у майбутньому використовувати цифровий гаманець, який дасть змогу людям в електронній формі зберігати свої ідентифікаційні дані (еID), зручно користуватися та ділитися ними як у межах своєї країни, так і за кордоном для отримання різних видів послуг.

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