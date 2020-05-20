Azure Synapse Link позволит получать транзакционные данные в реальном времени

20 мая 2020 г., 16:35

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Компания Microsoft анонсировала общедоступную предварительную версию Azure Synapse Link, облачного решения для HTAP.

Как отмечается, этот инструмент устраняет барьеры между операционной базой данных Azure и Azure Synapse Analytics.

Если чему 2020-й и научил нас, так это тому, что мир может измениться в одно мгновение. На протяжении нескольких месяцев мы наблюдали за тем, как в работе каждой индустрии в мире появляются сбои. Заводы застыли, отели пустуют, а транспортные артерии, соединяющие всех нас, умолкли. В эти беспрецедентные времена компаниям и организациям приходится работать в условиях внезапных изменений, а это требует от них выхода на новый уровень гибкости.

Для того чтобы достичь этой гибкости, нужно непрерывно получать актуальную аналитику на основе постоянно меняющихся данных. Microsoft твердо нацелена на то, чтобы дать пользователям возможность получать аналитику через Azure безопасно и эффективно. Когда в прошлом ноябре был представлен сервис Azure Synapse Analytics, то он фактически устранил барьеры между хранением корпоративных данных и аналитикой больших данных. Это позволило профессионалам в области данных сотрудничать друг с другом, а также создавать собственные решения для аналитики и с легкостью ими управлять.

Еще один давний барьер отделяет операционные данные от аналитических систем. Поддерживать нагрузку по гибридной транзакционно-аналитической обработке (HTAP) всегда было сложно и затратно, к тому же это заставляло клиентов идти на компромиссы в обработке транзакционных и аналитических данных. Им приходилось либо чрезмерно наращивать дорогостоящие ресурсы, в частности, память, чтобы поддерживать и аналитику, и транзакции в составе единой системы, либо поддерживать раздельные системы. Как отмечается, большинство клиентов выбирали последнее, из-за чего им приходилось иметь дело со сложными ETL-процессами для установления связей между аналитической и операционной системами, из-за чего происходила задержка в получении аналитических выводов из данных.

Azure Synapse Link позволяет клиентам в один клик получать транзакционные данные в реальном времени из своих операционных баз, без необходимости перемещать информацию или нагружать этим свои системы обработки операционных данных. Azure Synapse Link уже доступна в Azure Cosmos DB, а в будущем появится в других наших сервисах по работе с операционными базами данных, таких как Azure SQL, Azure Database для PostgreSQL, Azure Database для MySQL и прочих.

Краеугольный камень Azure Synapse Link — облачная архитектура. Чтобы задействовать ее, клиенту достаточно просто нажать кнопку в сервисе баз данных Azure — так создается прямая связь с данными в Azure Synapse Analytics. После этого операционные данные автоматически становятся доступны в Azure Synapse Analytics в виде оптимизированной структуры колонок, подобной покрывающему индексу. Не требуются сложные ETL-процессы или дополнительные вычислительные мощности — клиенты могут начинать анализировать данные в реальном времени с помощью Azure Synapse Analytics — немедленно и экономически эффективно.

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