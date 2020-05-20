Обновленный ноутбук-трансформер Acer Spin 3 обойдется от 25599 грн

20 мая 2020 г., 17:05

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По сообщению украинского представительства Acer, в нашей стране стали доступны обновленные ноутбуки-трансформеры Acer Spin 3 (SP314-54N), в которых используется дисплей нового формата, что позволяет удобнее работать в Интернете, а также с текстом или кодом.

Новинка оснащена сенсорным IPS-дисплеем с разрешением Full HD с диагональю 14 дюймов. Экран защищен устойчивым к царапинам стеклом Corning Gorilla Glass. Он позволяет использовать активный стилус с технологией Wacom AES 1.0.

Корпус ноутбука выполнен из сплавов алюминия, что позволило добиться веса устройства 1,5 кг, что на 200 граммов меньше, чем у модели предыдущего поколения. В дополнение новый Spin 3 (SP314-54N) имеет на 3 мм меньшую толщину корпуса (16.9 мм), чем аналоги предыдущих поколений. А конструкция шарнирного крепления предусматривает дополнительное пространство под дном ноутбука для более эффективной вентиляции.

Обновленный Spin 3 (SP314-54N) базируется на процессорах Intel Core i7 или i5 десятого поколения со встроенным графическим ядром Intel Iris Plus. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 16 ГБ. Встроенный твердотельный накопитель SSD PCIe вмещает до 1 ТБ. Вместо полноформатных карт SD для увеличения дискового пространства могут применяться карты памяти microSD. Набор портов новинки включает USB Type-C с Thunderbolt 3 с поддержкой функции Power delivery, а также интерфейс HDMI. Для беспроводного адаптера Wi-Fi 6 (802.11ax) с массивом антенн 2×2 MU-MIMO заявлена три раза большая пропускная способность и почти на 75% меньшие задержки по сравнению с адаптерами Wi-Fi 5 (802.11ac).

Стоит отметить наличие датчика считывания отпечатков, который отсутствовал в предыдущих моделях. А встроенная док-станция для хранения стилуса поддерживает функцию быстрой зарядки: всего 15 секунд зарядки достаточно для 90 минут непрерывного использования. Заявлено, что запас автономности обновленного Spin 3 (SP314-54N) составляет около 12 часов. Ноутбук предлагается с ОС Windows 10.

В Украине будут доступны следующие модели по рекомендованным розничным ценам:

● Acer Spin 3 SP314-54N (N X.HQ7EU.008) — 25599 грн

● Acer Spin 3 SP314-54N (NX.HQ7EU.00C) — 28999 грн

● Acer Spin 3 SP314-54N (NX.HQ7EU.00K) — 35999 грн

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