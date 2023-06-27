AWS інвестує $100 млн у центр генеративного штучного інтелекту

27 июня 2023 г., 11:35

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Хмарний підрозділ Amazon заявив, що виділяє 100 мільйонів доларів на центр, який допоможе компаніям використовувати генеративний штучний інтелект.





Це невелика інвестиція для компанії з 64 мільярдами доларів накопиченого кешу та зі півтрильйона доларів операційних витрат на рік. Але цей анонс показує, що Amazon Web Services визнає важливість поточного моменту в генеративному АІ і важливість участі в розмові нарівні з конкурентами Microsoft і Google.





В рамках останнього оголошення Amazon заявила, що додасть до свого штату деяких аналітиків, інженерів та архітекторів рішень. AWS заявила, що центр вже співпрацює з Highspot, Twilio, RyanAir і Lonely Planet. Компанія повідомила CNBC, що це «програма», а не фізичний центр.





Amazon, яка випередила Microsoft і Google у бізнесі з надання в оренду серверів і сховищ даних компаніям та іншим організаціям, впевнено лідирує на ринку хмарної інфраструктури. Однак ці конкуренти мали більш гучний вихід на ринок генеративного АІ, хоча Amazon роками широко використовував АІ для показу рекомендацій щодо покупок і роботи голосового помічника Alexa.





Microsoft витрачає мільярди на багаторівневий альянс з OpenAI, а Google швидко розгортає інструменти АІ власної розробки для споживачів і бізнесу.





Amazon також не має першої популярної великої мовної моделі, яка може увімкнути чат-бота або інструмент для узагальнення документів.





Адам Селіпський (Adam Selipsky), CEO AWS, каже, що його це не турбує. Він приєднався до компанії у 2005 році, за рік до запуску основних сервісів AWS для обчислень і зберігання даних. Повторюючи слова засновника і багаторічного генерального директора Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos), Селіпський сказав, що компанія досягла успіху завдяки тому, що прислухалася до клієнтів.





«В історії Amazon було багато прикладів, коли компанія заявляла: «Ми зосередимося на клієнтах, і ми твердо віримо, що працюватимемо з клієнтами, створюватимемо те, що вони хочуть», - наголошує Селіпський. - І якщо люди хочуть сприймати нас певним чином, нас неправильно розуміють, це нормально, доки клієнти розуміють, куди ми йдемо».





Один із викликів, з яким наразі стикається Amazon, полягає у задоволенні попиту на чіпи зі штучним інтелектом. Компанія вирішила почати створювати чіпи на додаток до графічних процесорів від Nvidia

лідера в цій галузі. Обидві компанії змагаються за те, щоб збільшити пропозицію на ринку.





«Я думаю, що в усьому світі в короткостроковій перспективі відчувається дефіцит обчислювальних потужностей для генеративного АІ та машинного навчання в цілому», - каже Селіпський. Люди нетерплячі, і ситуація покращиться в найближчі кілька місяців, додав він.





Селіпський також прогнозує уповільнення темпів зростання витрат клієнтів на хмарні технології, оскільки компанії готуються до економічної невизначеності, що триває. «Багато клієнтів вже завершили оптимізацію витрат, але є й інші, які все ще перебувають у процесі, - каже він. - Важко точно передбачити, коли ця тенденція завершиться. Але ми все ще перебуваємо в самому розпалі».





Тим не менш, він наполягає на тому, що тренд на штучний інтелект реальний. Для Amazon цей імпульс стосується сервісу генеративного АІ Bedrock і моделей Titan, а також нового інноваційного центру.





«АІ стане наступною хвилею інновацій у хмарі, - каже він. - Це буде наступна велика річ, яка підштовхне ще більше клієнтів до бажання працювати в хмарі. Насправді, хмара потрібна для генеративного ШІ».





Крім того, на думку Селіпського, AWS забезпечує певну міру довіри, пропонуючи генеративний АІ, який вислизає від інших в цьому просторі.





«Я не можу сказати, скільки компаній зі списку Fortune 500, з якими я спілкувався, заборонили використання ChatGPT на своїх підприємствах, - каже Селіпський. - Тому що, принаймні, в початкових версіях просто не було концепції корпоративної безпеки».

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