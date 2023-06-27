«Лідогенерація» – новий напрямок співпраці lifecell з бізнесом

27 июня 2023 г., 10:35

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Мобільний оператор lifecell запрошує партнерів до співпраці в межах нового B2B-напрямку «Лідогенерація», яка дозволить отримувати додатковий дохід компаніям-партнерам з мінімумом операційних зусиль.



Лідогенерація – це просте та взаємовигідне B2B-партнерство із залучення нових замовників, яке дозволяє компанії-партнеру заробляти більше, комплексно вирішуючи потреби клієнтів. Для цього партнеру не потрібні додаткові ресурси й час, співпраця реалізується на базі основної діяльності компанії.



Потенційними партнерами lifecell в «Лідогенерації» можуть стати компанії, які мають свої власні B2B-продукти, переважно, але не обов’язково суміжні з телекомом, та напрацьовану партнерську мережу. Найбільш вдалим таке партнерство може стати для маркетингових агентств, компаній, які реалізують віртуальні АТС, рішення для колцентрів та СRM-системи, а також для підприємств, діяльність яких спеціалізується на інтеграції сервісів або продуктів для B2B.



Алгоритм «Лідогенерації» простий та прозорий:

1. Після укладення договору з партнером-лідогенератором його команді проводять коротке базове навчання по продуктах lifecell – конвергентні рішення та Big Data.

2. Партнер, комунікуючи з клієнтами та пропонуючи свої послуги, також презентує продукти lifecell.

3. У разі зацікавленості, партнер передає lifecell контакти цього клієнта як лід, який опрацьовується менеджером.

4. За кожного лід-клієнта, який уклав договір з lifecell, партнеру виплачується винагорода.



lifecell пропонує партнерам-лідогенераторам презентувати своїм клієнтам продукти, які сьогодні необхідні для ефективної роботи будь-якої компанії:

• Конвергентні рішення – це комплекс рішень з організації якісної бізнес-телефонії для роботи з офісу та поза його межами. Лідером в цій групі є єдина мережа FMC, яка об’єднує комунікацію офісів, мобільних та фіксованих телефонів співробітників компанії у єдину корпоративну мережу із короткою нумерацією та інтелектуальною обробкою дзвінків. Продукт має високий попит, відзнаку якості і стабільності.

• Big Data – це різноманітні системи обробки великих масивів інформації, використовуючи які компанії отримують конкурентні переваги на ринку та, як результат, збільшують обсяги продажів. Аналіз великих даних дає змогу визначати цільову аудиторію та її потреби, грамотно налаштовувати таргетинг та будувати комунікацію з клієнтами, підбирати ефективні маркетингові інструменти, тобто відкриває перед бізнесом безліч можливостей.



Дізнатися більше про «Лідогенерацію» та залишити заявку для детальної консультації щодо програм співпраці можна за посиланням.

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