AWS Business Day - 26 жовтня: досвід міграції у хмару українського бізнесу 

AWS Business Day — це зустріч користувачів хмарних сервісів та компаній, які планують розгортання ІТ-інфраструктури в хмарі Amazon Web Services та не тільки.

26 жовтня на конференцію запрошуються CIO, CTO, IT-спеціалісти усіх рівнів та галузей компаній-користувачів. В програмі AWS Business Day кращі практики побудови відмовостійкої інфраструктури, оптимізація витрат на інфраструктуру, розвиток хмарних сервісів та цифровізація бізнесу разом з AWS.