AWS Business Day - 26 жовтня: досвід міграції у хмару українського бізнесу 

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AWS Business Day — це зустріч користувачів хмарних сервісів та компаній, які планують розгортання ІТ-інфраструктури в хмарі Amazon Web Services та не тільки.
26 жовтня на конференцію запрошуються CIO, CTO, IT-спеціалісти усіх рівнів та галузей компаній-користувачів. В програмі AWS Business Day кращі практики побудови відмовостійкої інфраструктури, оптимізація витрат на інфраструктуру, розвиток хмарних сервісів та цифровізація бізнесу разом з AWS.
Вас чекають кейси провідних компаній: TemaBit Fozzy Group, Concert.ua, Банк "Кліринговий Дім", Hotline.finance.
Нівелювання раптових пікових навантажень за допомогою хмарної платформи AWS. Практичний досвід найбільшого квиткового оператора України Concert.ua
Інфраструктура Enterprise компаніЇ в хмарі AWS: відверто про особливості міграції. Досвід Fozzy Group
Кейс Hotline.finance. Відмовостійка архітектура в умовах постійного росту стала реальністю
Застосування хмарних рішень в банківському сегменті, або як Банк "Кліринговий Дім" перейшов в AWS
Інженери Softprom поділяться робочими стратегіями економії коштів та побудова оптимальної архітектури в хмарі AWS.
Мігрувати у хмару вигідно. Переконайтеся самі, приходьте на AWS Business Day!
Участь для компаній-користувачів безплатна. Потрібна реєстрація та підтвердження.
Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні
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