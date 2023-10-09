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AWS Business Day - 26 жовтня: досвід міграції у хмару українського бізнесу 

9 октября 2023 г., 18:41
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AWS Business Day: досвід міграції у хмару українського бізнесу

AWS Business Day — це зустріч користувачів хмарних сервісів та компаній, які планують розгортання ІТ-інфраструктури в хмарі Amazon Web Services та не тільки.

26 жовтня на конференцію запрошуються CIO, CTO, IT-спеціалісти усіх рівнів та галузей компаній-користувачів. В програмі AWS Business Day кращі практики побудови відмовостійкої інфраструктури, оптимізація витрат на інфраструктуру, розвиток хмарних сервісів та цифровізація бізнесу разом з AWS.

Вас чекають кейси провідних компаній: TemaBit Fozzy Group, Concert.ua, Банк "Кліринговий Дім", Hotline.finance.

Нівелювання раптових пікових навантажень за допомогою хмарної платформи AWS. Практичний досвід найбільшого квиткового оператора України Concert.ua

Інфраструктура Enterprise компаніЇ в хмарі AWS: відверто про особливості міграції. Досвід Fozzy Group

Кейс Hotline.finance. Відмовостійка архітектура в умовах постійного росту стала реальністю

Застосування хмарних рішень в банківському сегменті, або як Банк "Кліринговий Дім" перейшов в AWS

Інженери Softprom поділяться робочими стратегіями економії коштів та побудова оптимальної архітектури в хмарі AWS.

Мігрувати у хмару вигідно. Переконайтеся самі, приходьте на AWS Business Day!

Участь для компаній-користувачів безплатна. Потрібна реєстрація та підтвердження.

Організатор конференції Softprom — Advanced Consulting Partner мережі Amazon Web Services спільно з Amazon Web Services.

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