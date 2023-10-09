EuroHPC оголосила тендер на створення федерації суперкомп'ютерів та квантових комп'ютерів

9 октября 2023 г., 17:35

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Спільне підприємство EuroHPC оголосило тендер на розгортання та експлуатацію платформи для об'єднання європейських ресурсів та надання безпечних послуг широкому колу державних та приватних користувачів по всій Європі.



Метою цього конкурсу є створення провідної у світі об'єднаної та захищеної екосистеми інфраструктури HPC та квантових обчислень у Європейському Союзі та забезпечення широкого використання цієї інфраструктури для багатьох державних та приватних користувачів, щоб підтримати розвиток ключових навичок для європейської науки та промисловості.



Ця ініціатива відповідає місії EuroHPC з розробки, розгортання, підтримки та розширення в Європейському Союзі провідних світових федеративних та безпечних суперкомп'ютерів, сервісів квантових обчислень та підключення до екосистеми інфраструктури даних, такої як федеративні простори даних та озера даних.



В рамках конкурсу буде надано підтримку у розробці, придбанні та експлуатації платформи для безшовної федерації та безпечного надання послуг суперкомп'ютерів та квантових обчислень, а також інфраструктури даних. Вона буде спрямована на створення єдиної точки доступу до будь-якого суперкомп'ютерного сервісу або сервісу даних, керованого EuroHPC, забезпечуючи будь-якому користувачеві єдину точку входу.



Платформа має бути безпечною, масштабованою, гнучкою та орієнтованою на користувача. Її високоадаптивна конфігурація відповідатиме широкому спектру послуг, додатків та потреб користувачів, а також ґрунтуватиметься на вимогах користувачів відповідно до підходу, що базується на спільній розробці. Вона буде сумісна з цілою низкою європейських ініціатив. Для стимулювання використання інфраструктури EuroHPC приватним сектором, зокрема малими та середніми підприємствами, особливу увагу буде приділено наданню послуг федерації високопродуктивних обчислень, орієнтованих на промислові підприємства.

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