Google повернув українським підприємцям можливість створювати та редагувати профілі бізнесу

7 сентября 2023 г., 14:35

Із квітня 2022 року з безпекових міркувань можливість створювати та редагувати профілі Google Business була заблокована для українських користувачів. Команда «Міністерства цифрової трансформації України» працювала спільно з Google, щоб повернути ці функції.

Тепер підприємці знову можуть самостійно додавати нові бізнеси на Google Maps, а також редагувати й верифікувати профілі підприємств та інших установ. Це допоможе в просуванні представникам малого та середнього бізнесу. Наприклад, власники переміщених бізнесів можуть додавати нові локації в профілі Google Business та привернути увагу клієнтів на новому місці.

Google застосує спеціальний контроль спаму, щоб майданчик використовували за призначенням. Наразі сервіси не будуть доступні на тимчасово окупованих територіях і в регіонах, де тривають активні бойові дії.

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