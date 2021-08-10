Avaya приобрела CTIntegrations

10 августа 2021 г., 9:35

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Компания Avaya сообщила о приобретении CTIntegrations, специализирующуюся на разработке программного обеспечения для контакт-центров и системной интеграции. Финансовые детали сделки не раскрываются.



CTIntegrations была основана выходцами Avaya в 2007 г. и базируется в Остине, штат Техас. Основной продукт компании - мультимодальная, открытая платформа CT Suite.



«CTIntegrations уже давно является частью партнерской экосистемы Avaya DevConnect», - отметил Джим Кирико (Jim Chirico), генеральный директор Avaya - «И многие клиенты Avaya в настоящее время пользуются возможностями CT Suite, которые сегодня интегрируются в их контакт-центры Avaya. Приобретая эту компанию, мы создаем долгосрочную ценность для наших клиентов. Помимо приобретения IP, мы получим высококласных специалистов для поддержки нашего решения Avaya OneCloud CCaaS и платформы Avaya OneCloud в целом».



«Avaya и CTIntegrations были отличными партнерами на протяжении ряда лет», - заявил Ронни Флаттен (Ronny Flaatten), генеральный директор и основатель CTIntetgrations.. «И я уверен, что наши клиенты получат выгоду от полученной синергии. Мы стремимся создать для клиентов Avaya оптимальный путь к использованию преимуществ облака следующего поколения, включая гибридное облако».

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