В 2021 г. глобальные инвестиции в развитие 5G-инфраструктуры вырастeт на 39%

10 августа 2021 г., 10:25

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Общемировая выручка, связанная с развитиям сетевой 5G-инфраструктуры, в 2021 г. увеличится на 39% «YoY», до 19,1 млрд долл., — сообщает Gartner. Годом ранее объем выручки едва превысил 13,7 млрд долл.

На фоне пандемии COVID-19 и связанного с этим увеличением интереса к высокоскоростным каналам передачи данных, коммуникационные сервис-провайдеры (CSP) на зрелых рынках ускорили построение собственных 5G-сетей. В нынешнем году на эти нужды будет использовано не менее 39% общих расходов на развитие беспроводной инфраструктуры. Соответствующие инвестиции растут во всех регионах — участники рынка массово отказываются от малых сот «non-5G» в пользу нового стандарта связи.

Выручка от развития инфраструктуры 5G в Северной Америке вырастет с 2,9 млрд долл. в 2020 г., до 4,3 млрд долл. по итогам 2021 г. В Западной Европе за аналогичный временной промежуток инвестиции возрастут с 794 млн, до 1,6 млрд долл. Китай останется в статусе лидера — объем инвестиций в этой стране возрастет с 7,4 до 9,1 млрд долл.

В 2020 г. десятая часть мировых CSP приступила к коммерческой эксплуатации сетей 5G. По итогам 2024 г. их численность возрастет до 60%.

Аналитики полагают, что уже в 2025 г. не менее 60% крупнейших мировых сервис-провайдеров адаптируют высокоскоростную технологию XGS-PON, тогда как в 2020 г. их было не более 30%.

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