Авария Akamai Edge DNS сделала недоступными многие ведущие веб-сайты

23 июля 2021 г., 16:35

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Вчера во второй половине дня произошёл масштабный, хотя и непродолжительный сбой в работе Интернета, который вывел из строя многие популярные веб-сайты, включая FedEx, McDonald’s, UPS, AT&T и Airbnb.

Согласно данным на ресурсе Down Detector, ведущем статистику проблем Всемирной Сети, сбой продолжался примерно 40 минут.

О причине происшествия — проблеме с сервисом Edge DNS — в 19:09 (по киевскому времени) сообщила компания Akamai Technologies, глобальный провайдер инфраструктуры доставки контента.

Некоторые веб-сайты во время аварии выдавали ошибку службы доменных имен DNS. Она является фундаментальной частью Интернета, ставящей удобочитаемые имена, такие как «google.com», в соответствие с номерами интернет-протокола, которые маршрутизируют пакеты данных.

Для хакеров серверы DNS являются лакомой целью, так как получив контроль над DNS преступники могут перенаправлять запросы на поддельные мошеннические сайты. Такие компании, как Akamai, часто предоставляют собственные защищенные службы DNS, чтобы оградить своих клиентов от потенциальных проблем.

Спустя час после первого сообщения об инциденте на сайте Akamai, компания объявила, что неполадка ликвидирована. В последовавшем твите, представители Akamai не предоставили никакой дополнительной информации, однако поручились, что «это не было результатом кибератаки».

Несмотря на то, что Интернет создавался как распределённая, устойчивая к локальным неполадкам система, многие веб-сайты зависят от централизованных систем, отказ которых может стать причиной широкомасштабных проблем. Примером такого происшествия может послужить авария в Cloudflare, в 2019 году пославшая все ведущие сайты в нокаут с сообщением об ошибке «502 Bad Gateway».

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