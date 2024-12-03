Autodesk перевершила квартальні прогнози

3 декабря 2024 г., 14:35

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, компанія Autodesk перевершила очікування Уолл-стріт щодо прибутку в третьому кварталі, але її акції впали більш ніж на 10% в ході торгів, оскільки інвестори зробили ставку на більш високі рівні зростання.

Аналітики вважають, що у трейдерів можуть існувати певні побоювання щодо уповільнення темпів зростання в деяких основних галузях Autodesk, таких як будівництво та архітектура, якщо Трамп вишле нелегальних мігрантів з США.

Autodesk також оголосила про призначення Джанеша Мурджані (Janesh Moorjani) своїм новим фінансовим директором, який вступить в посаду 16 грудня. Він замінить нинішнього тимчасового фінансового директора компанії Елізабет Рафаель (Elizabeth Rafael).

Такі галузі, як будівництво, архітектура та анімація, скористалися набором продуктів Autodesk для проектування, який включає в себе зростаючу лінійку хмарних сервісів, призначених для задоволення конкретних потреб підприємств.

Компанія повідомила, що її дохід у третьому кварталі склав 1,57 мільярда доларів, що перевищило прогнозований показник у 1,56 мільярда доларів. Скоригований чистий прибуток на акцію отримано в розмірі $2,17 на акцію, порівняно з оцінками в $2,12.

Autodesk також підвищила середній показник свого річного прогнозу доходів. Тепер компанія очікує дохід у розмірі 6,12-6,13 млрд дол. у порівнянні з попереднім прогнозом 6,08-6,13 млрд дол.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора