Стартап колишнього CIO "Укртелеком" здобув перемогу на EIT Health InnoStars Awards

3 декабря 2024 г., 13:45

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Український HealthTech стартап CheckEye першим з українських команд став переможцем престижної міжнародної премії EIT Health InnoStars Awards. Це відкриває перед компанією нові можливості для масштабування, міжнародної співпраці та залучення інвестицій.

CheckEye було засновано у 2022 році Кириллом Гончаруком, який займав пост ІТ-директора "Укртелеком" у період 2017-2023 рр, а також був переможцем проекту BEST CIO 2019. Стартап використовує штучний інтелект для масового скринінгу хронічних захворювань. Платформа поєднує досвід українських лікарів-практиків і науковців Інституту ім.В.П.Філатова з технологіями, що забезпечують точність і масштабність аналізу. Завдяки цьому стартап здобув високу оцінку журі конкурсу.

«Два роки впровадження інновацій в умовах повномасштабної війни довели свою ефективність в Україні та отримали визнання Європою. Ця перемога відкриває можливості для масштабування нашого досвіду на країни ЄС і весь світ», – зазначив Кирило Гончарук, засновник і генеральний директор CheckEye.

Заснована Єврокомісією у 2016 році EIT Health InnoStars Awards підтримує стартапи з країн Центральної, Східної та Південної Європи. Програма спрямована на розвиток інновацій у сфері охорони здоров’я, надаючи доступ до міжнародних ринків, партнерств та фінансування.

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