Представлено інстанси Amazon на базі чипів AWS Graviton4

3 декабря 2024 г., 15:35

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За повідомленням AWS, стали доступні інстанси Amazon EC2 I8g, які оптимізовані для зберігання даних і забезпечують найвищу продуктивність зберігання даних у реальному часі серед інстансів EC2, побудовані на базі третього покоління твердотільних накопичувачів AWS Nitro і процесорів AWS Graviton4.



Зазначається, AWS Graviton4 - найпотужніший і найенергоефективніший процесор, розроблений компанією для широкого спектра робочих навантажень, що виконуються в інстансах EC2 на основі 64-бітної архітектури з набором інструкцій ARM. Твердотільні накопичувачі AWS Nitro System створені на замовлення AWS і забезпечують високу продуктивність введення-виведення, низьку затримку, мінімальну мінливість затримки та безпеку завдяки шифруванню в режимі очікування.



Інстанси EC2 I8g - перші, де використовуються твердотільні накопичувачі AWS Nitro третього покоління. Ці рішення пропонують до 22,5 ТБ локального SSD NVMe зі збільшеною питомою продуктивністю зберігання на ТБ у реальному часі до 65% та на 60% меншою варіативністю затримок, як порівняти з інстансами попереднього покоління I4g. Засновані на процесорах AWS Graviton4, інстанси I8g забезпечують на 60% вищу продуктивність обчислень і вдвічі більший об'єм кешу, як порівняти з I4g.



У I8g пропонується до 96 віртуальних процесорів, 768 ГБ пам'яті та 22,5 ТБ сховища, що дає більше можливостей для обчислень і зберігання даних порівняно з I4g.



Інстанси I8g можна використовувати для робочих навантажень з інтенсивним введенням-виведенням, які потребують доступу до даних із низькою затримкою в таких завданнях, як транзакційні бази даних (MySQL і PostgreSQL), бази даних реального часу, бази даних NoSQL (Aerospike, Apache Druid, MongoDB) і аналітика в реальному часі, така як Apache Spark.



Крім того, інстанси I8g побудовані на базі системи AWS Nitro, яка розвантажує віртуалізацію процесора, сховища і мережевих функцій на виділене обладнання та програмне забезпечення, щоб підвищити продуктивність і безпеку робочих навантажень. Процесори Graviton4 забезпечують підвищену безпеку шляхом повного шифрування всіх високошвидкісних фізичних апаратних інтерфейсів.



Серед особливостей інстансів EC2 I8g варто відзначити:



Операційна система - інстанси EC2 I8g підтримують Amazon Linux 2023, Amazon Linux 2, CentOS Stream 8 або новіше, Ubuntu 18.04 або новіше, SUSE 15 SP2 або новіше, Debian 11 або новіше, Red Hat Enterprise 8.2 або новіше, CentOS 8.2 або новіше, CentOS 8.2 або новіше, FreeBSD 13 або новіше, Rocky Linux 8.4 або новіше, Alma Linux 8.4 або новіше та Alpine Linux 3.12.7 або новіше.



Мережева взаємодія - інстанси I8g можна використовувати в інтенсивних робочих навантаженнях, пов'язаних зі зберіганням даних, які, як правило, використовують мережу за принципом burst. Усі розміри інстансів I8g мають пропускну здатність мережі та можуть працювати понад 60 хвилин (залежно від розміру інстансу), що дає змогу підтримувати більшість робочих навантажень, які потребують гідратації даних зберігання інстансів, резервного копіювання та миттєвих знімків мережею.



Міграція - якщо вже використовуються інстанси I4g, не важко буде перенести робочі навантаження з інтенсивним зберіганням даних на інстанси I8g, оскільки вони мають схоже співвідношення пам'яті та зберігання з наявними інстансами I4g.



Інстанси Amazon EC2 I8g доступні в Східному (Північна Вірджинія) і Західному (Орегон) регіонах AWS за запитом, у межах накопичувальних планів, точкових установок, виділених установок або виділених хостів.

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