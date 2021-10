Atos и IBM будут сотрудничать в сфере облачных технологий для финтеха

7 октября 2021 г., 15:56

Компании Atos и IBM объявили о планах дальнейшего расширения глобального сотрудничества, которое направлено на то, чтобы помочь банкам и страховым компаниям удовлетворить нормативные требования по соблюдению безопасности при переносе своих рабочих нагрузок в облако.



Atos и IBM будут оказывать клиентскую поддержку финансовых организаций путем создания нового центра Atos Cloud Center of Excellence, что также поможет компаниям модернизировать свои сервисы.



Как отмечается, чтобы способствовать развитию индустрии финансовых услуг, компания Atos перенесет и модернизирует критически важные рабочие нагрузки клиентов на платформу IBM Cloud for Financial Services, используя встроенные в нее протоколы безопасности, что приблизит внедрение инновационных технологий. IBM Cloud for Financial Services обладает возможностями для обеспечения безопасности и конфиденциальности, благодаря технологии безопасных вычислений и "Keep Your Own Key".



Центр Atos Cloud Center предоставит клиентам экспертную поддержку квалифицированных специалистов Atos в области финтеха. Открытием данного центра компания Atos становится на шаг ближе к осуществлению своей миссии по масштабной модернизации приложений и трансформации гибридного облака. Atos также предлагает услуги автоматизации, включая роботизированные процессы на основе искусственного интеллекта и реинжиниринг бизнес-процессов.



«Банки и страховые компании быстро переводят свои приложения в облако. Пандемия ускоряет цифровизацию бизнеса в ответ на меняющиеся тенденции рынка. Объединив возможности решений Atos OneCloud с IBM Cloud for Financial Services, мы вместе с партнером сможем помочь организациям, предоставляющим финансовые услуги решить проблемы в области безопасности, соответствия нормативным требованиям и отказоустойчивости приложений», — отметил Адриан Грегори, руководитель индустрии «Финансовые услуги и страхование на глобальном уровне Atos.



«Поскольку финансовые учреждения стремятся модернизировать и использовать все возможности гибридного облака, необходимость обеспечения безопасности и соответствия нормативным требованиям на всех платформах имеет первостепенное значение. Решение IBM Cloud for Financial Services нацелено на устранение рисков, с которыми сталкивается отрасль, благодаря встроенным средствам контроля, ориентированным на нормативные барьеры, которые всегда препятствовали цифровой трансформации», заявил Говард Бовилл, руководитель подразделения IBM Cloud Platform.

