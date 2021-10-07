Глобальные продажи чипов в августе выросли на 30%

7 октября 2021 г., 16:35

По оценкам Semiconductor Industry Association (SIA), в августе 2021 г. продажи мировой полупроводниковой индустрии превысили 47,2 млрд долл. Годом ранее объем продаж составил 36,4 млрд долл., что говорит о росте в пределах 29,7%. Относительно июля 2021 г., отчитавшегося общими продажами в размере 45,7 млрд долл., рост составил 3,3%.

Позитивная динамика наблюдалась на всех региональных рынках и во всех основных продуктовых категориях. Индустрия продолжала наращивать темпы производства чипов, пытаясь удовлетворить высокий спрос.

Относительно аналогичного периода 2020 г. наиболее высокий рост (+33,5%) был отмечен в Европе, благодаря чему продажи выросли до 3,92 млрд долл. Не менее высокими темпами росли Китай (+30,8%, объем продаж 16,46 млрд долл.), а также Северная и Южная Америка (+30,6%, объем продаж 10,30 млрд долл.).

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