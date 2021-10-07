 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 37-38 (1283)

26.09 - 03.10

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Глобальные продажи чипов в августе выросли на 30%

7 октября 2021 г., 16:35

Глобальные продажи чипов в августе выросли на 30%

По оценкам Semiconductor Industry Association (SIA), в августе 2021 г. продажи мировой полупроводниковой индустрии превысили 47,2 млрд долл. Годом ранее объем продаж составил 36,4 млрд долл., что говорит о росте в пределах 29,7%. Относительно июля 2021 г., отчитавшегося общими продажами в размере 45,7 млрд долл., рост составил 3,3%.

Позитивная динамика наблюдалась на всех региональных рынках и во всех основных продуктовых категориях. Индустрия продолжала наращивать темпы производства чипов, пытаясь удовлетворить высокий спрос.

Относительно аналогичного периода 2020 г. наиболее высокий рост (+33,5%) был отмечен в Европе, благодаря чему продажи выросли до 3,92 млрд долл. Не менее высокими темпами росли Китай (+30,8%, объем продаж 16,46 млрд долл.), а также Северная и Южная Америка (+30,6%, объем продаж 10,30 млрд долл.).

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  