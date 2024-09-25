ASUS представила нові сервери на процесорах Intel Xeon 6

25 сентября 2024 г., 17:25

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Компанія ASUS оголосила про випуск нової лінійки серверів на базі процесорів Intel Xeon 6, готових задовольнити висхідний попит на рішення для високопродуктивних обчислень (HPC). Нові сервери включають багатовузлову модель ASUS RS920Q-E12 з підтримкою процесорів Intel Xeon серії 6900 для застосунків HPC, а також моделі серверів ASUS RS720Q-E12, RS720-E12 та RS700-E12, оснащені процесорами Intel Xeon серії 6700 з ядрами E, які також будуть підтримувати процесори Intel Xeon серій 6700/6500 з ядрами P у першому кварталі 2025 року, забезпечуючи безперешкодну інтеграцію та оптимізацію для сучасних центрів обробки даних та різних ІТ-середовищ.



Зазначається, нові потужні сервери, побудовані на міцному фундаменті надійної та стійкої конструкції серверів ASUS, забезпечують поліпшену масштабованість, даючи змогу клієнтам створювати спеціалізовані центри оброблення даних і нарощувати інфраструктуру для досягнення максимального обчислювального потенціалу - готові забезпечити успіх високопродуктивних обчислень у різних галузях і сферах застосування.



Відповідаючи на наростальний попит на навчання і висновки в галузі штучного інтелекту, ASUS ESC I8-E11 вміщує вісім мезонінних карт Intel Gaudi 3 AI OCP Accelerator Module (OAM) та інтегрує 24 стандартні для галузі мережеві карти RoCE 200GbE RDMA NIC у кожен прискорювач Intel Gaudi 3. ESC I8-E11 на базі процесорів Intel Xeon 5-го покоління має модульну конструкцію, що дає змогу зменшити кількість кабелів, скоротити час складання та поліпшити теплову оптимізацію. Він також вирізняється високою енергоефективністю завдяки резервним 3000-ватним блокам живлення 80 Plus, що забезпечують надійне та стійке енергопостачання, що дає змогу забезпечити продуктивність, ефективність і універсальність для завдань глибокого навчання.



Сервер ASUS RS920Q-E12 створений для досягнення максимальної продуктивності та оснащений новітніми процесорами Intel Xeon серії 6900, а також до 96 модулів DDR5 RDIMM 6400 МТ/с і MRDIMM Gen 1 8800 МТ/с на систему висотою 2U. Цей сервер особливо підходить для важких робочих навантажень, забезпечуючи ефективне опрацювання та управління даними. Завдяки технології рідинного охолодження для підтримання оптимальної продуктивності та запобігання перегріву, RS920Q-E12 забезпечує стабільність і надійність у складних операційних середовищах, як-от HPC, хмарні обчислення та інші.



ASUS також представила RS720Q-E12 - ще один новий сервер на базі процесорів Intel Xeon серії 6700 з ядрами E або Intel Xeon серії 6700/6500 з ядрами P, призначений для забезпечення високої ефективності використання ресурсів і надійності. Цей сервер балансує ресурси для оптимізації пропускної здатності вводу-виводу, спрощуючи управління сховищем і забезпечуючи високу масштабованість. Завдяки оптимальному використанню простору та ефективній продуктивності, RS720Q-E12 забезпечує високу продуктивність, особливо для складних робочих навантажень EDA для напівпровідників.



ASUS RS720-E12 і RS700-E12 - це новітні сервери загального призначення, побудовані на основі модульної та масштабованої архітектури DC-MHS, що забезпечує безперешкодну інтеграцію та оптимізацію для сучасних центрів оброблення даних і різноманітних ІТ-середовищ. Для підвищення гнучкості та безпеки різних платформ центрів оброблення даних у RS720-E12 і RS700-E12 із процесорами Intel Xeon серії 6700 із ядрами E або Intel Xeon серії 6700/6500 із ядрами P вбудовано DC-SCM, універсальний модуль контролера керування базовою платою (BMC). Ця інновація переносить загальні функції керування, безпеки та контролю сервера з материнської плати на практичний модульний компонент.



RS720-E12 оптимізовано для підтримки GPU, ефективно справляючись із вимогливими графічними та обчислювальними завданнями. Завдяки процесорам Intel Xeon 6 цей сервер може керувати кількома процесами одночасно, забезпечуючи швидке передавання даних і покращуючи час відгуку. Ексклюзивна конструкція вентилятора ASUS підвищує зручність обслуговування, а оптимізована пропускна спроможність вводу-виводу мінімізує вузькі місця і підвищує ефективність зберігання і вилучення даних.



Сервер RS700-E12 забезпечує високу швидкість доступу та передавання даних завдяки системі зберігання даних All-NVMe, багатоядерним процесорам і великому обсягу пам'яті. Цей сервер дає змогу працювати з великим об'ємом даних, зберігаючи швидкий час доступу, забезпечуючи ефективну багатозадачність і обробку складних робочих навантажень.

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